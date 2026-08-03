​Una mujer herida, cuantiosos daños y derrame de gasoil: el saldo de un siniestro vial

Un siniestro vial se produjo al mediodía de este lunes en el cruce de las calles Buchardo y Celestino Muñoz.

​En el lugar, un automóvil Ford Focus, conducido por una mujer que transitaba por Buchardo, colisionó contra el tanque de combustible de un camión Mercedes-Benz perteneciente a una empresa de distribuidora de alimentos proveniente de Tres Arroyos. El impacto provocó un derrame de gasoil sobre la calzada.

​Como consecuencia del hecho de tránsito, el auto presentó daños materiales de consideración, mientras que la conductora sufrió diversos golpes. Debido a las lesiones, fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada por una ambulancia del servicio de salud pública al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura».

​En la zona trabajó personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría. El tránsito fue interrumpido y desviado por la calle Buchardo debido a la posición en la que quedaron los rodados y al peligro generado por el combustible derramado.