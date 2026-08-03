Moticiclista herido tras un fuerte choque

​Un motociclista sufrió heridas este lunes pasado el mediodía luego de ser impactado por un automóvil Fiat Cronos en la intersección de la avenida Ituzaingó y la calle Necochea.

​El conductor del vehículo de menor porte, quien trabaja como motomandados, circulaba por la avenida Ituzaingó en sentido hacia Del Valle. En tanto, el automóvil, conducido por una mujer, transitaba por la calle Necochea y, al intentar cruzar la avenida, impactó contra la motocicleta. Producto del choque, el rodado de menor tamaño quedó debajo del automóvil.

​Debido a los golpes recibidos, el motociclista quedó tendido en la calzada. Una ambulancia del sistema de salud pública municipal acudió al lugar del hecho para asistir al lesionado y trasladarlo a la guardia de emergencias del Hospital Municipal «Doctor Héctor Cura» con el fin de evaluar la severidad de sus heridas.

​En el sitio trabajó personal del Comando de Patrullas de Olavarría, por lo que el tránsito de la zona se encuentra parcialmente interrumpido.