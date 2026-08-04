Más de 100 escuelas y 133 proyectos llegan a Olavarría para la Feria Regional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología

Olavarría será sede de la Feria Regional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, un encuentro que reunirá a más de 109 instituciones educativas y 133 proyectos elaborados por estudiantes de distintos niveles y modalidades.

La jornada se desarrollará el jueves 13 de agosto, de 9 a 16 horas, en el Centro Municipal de Exposiciones, con la participación de delegaciones de Olavarría, Azul, Bolívar y Tapalqué.

La propuesta forma parte del Programa Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y tiene como objetivo visibilizar los trabajos de investigación, experimentación y producción realizados por alumnos y alumnas junto al acompañamiento de sus docentes.

Durante la feria se presentarán proyectos vinculados a distintas áreas como Ambiente, Educación Digital, Arte, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemática, Tecnología, Ingeniería, Derecho y ciudadanía, Prácticas del Lenguaje y Emprendedurismo, entre otras disciplinas.

Además de las exposiciones, la jornada contará con actividades especiales vinculadas a la tecnología. En Olavarría se desarrollará la instancia regional de la Competencia de Fútbol Robótico, mientras que equipos de General Alvear, Azul, Olavarría y Saladillo participarán de la instancia regional de robótica de los Juegos Bonaerenses.

También habrá stands institucionales con propuestas de las áreas provinciales de Educación Sexual Integral y Tecnología Educativa, además de espacios gastronómicos a cargo de las cooperadoras de la Escuela Secundaria Técnica N°1, la Escuela Primaria N°80 y el Jardín de Infantes N°916.

Las Ferias Regionales de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología son espacios donde las escuelas comparten con la comunidad proyectos que nacen en las aulas y que buscan responder preguntas, investigar problemáticas y generar nuevas formas de aprendizaje.

La comunidad podrá acercarse al Centro Municipal de Exposiciones para recorrer los stands y conocer el trabajo que durante todo el año realizan estudiantes y docentes de la región.