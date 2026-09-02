José Miguel Covatti en CoNverSo: la historia de un emprendedor de Loma Negra

En un nuevo episodio de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias, José Miguel Covatti repasó su historia como vecino y emprendedor de Loma Negra, desde sus primeros pasos vinculados a la actividad industrial hasta la consolidación de una empresa familiar de servicios que logró atravesar distintas etapas económicas y sostenerse durante más de tres décadas.

Con la conducción de Fabricio Lucio y la dirección de Jorge Alberto Scotton, la charla recorrió los comienzos de Covatti en el mundo laboral. Después de egresar como maestro mayor de obras a mediados de la década de 1980, se incorporó a la empresa contratista de la que formaba parte su padre, dedicada a la prestación de servicios generales en plantas cementeras.

En 1989, tras cerrar aquella primera etapa, decidió iniciar junto a su familia un nuevo proyecto empresarial. La firma comenzó vinculada al mantenimiento y la higiene industrial en fábricas, una actividad que implicó afrontar las exigencias propias del trabajo en plantas cementeras y los distintos escenarios económicos que atravesó el país.

Con el paso de los años, la empresa fue incorporando nuevos servicios y desarrollando tareas de distinta complejidad. Entre ellas, Covatti recordó trabajos de limpieza en el interior de silos de cemento.

A comienzos de los años 2000, la construcción de la planta L’Amalí representó una nueva oportunidad. En ese contexto, Covatti identificó una necesidad vinculada a las obras y comenzó a desarrollar un servicio que hasta entonces tenía escasa presencia en la región.

«Fuimos los primeros del centro de la provincia de Buenos Aires en traer los baños químicos.»

Aquella decisión permitió ampliar el horizonte de la empresa y sumar una actividad que con el tiempo se convirtió en uno de sus servicios principales.

Pero detrás del crecimiento empresarial también hubo una forma de entender el trabajo que, según Covatti, nació en su propia familia. Al recordar las enseñanzas recibidas de sus padres, lo resumió de manera contundente:

«Lo que me inculcaron mis viejos es tener respeto por los demás… de ahí parte todo, el trabajo y el respeto es todo.»

Actualmente, la empresa continúa prestando servicios para obras, industrias y eventos, mientras atraviesa una nueva etapa de su historia: el recambio generacional. Sus hijos, participan de la conducción de la firma y trabajan en su continuidad.

En ese sentido, Covatti destacó el proceso que se viene desarrollando dentro de la empresa familiar:

«Estoy muy bien acompañado porque los chicos llevan la conducción de la empresa desde hace unos años.»

La historia de José Miguel Covatti, sus comienzos, las decisiones que marcaron el crecimiento de la empresa, los valores transmitidos por sus padres y el desafío de darle continuidad a un emprendimiento familiar fueron parte de la conversación en un nuevo episodio de CoNverSo.

El nuevo episodio de CoNverSo se estrenará el miércoles 2 de septiembre a las 20 horas en el canal de YouTube de En Línea Noticias, con la conducción de Fabricio Lucio y la dirección de Jorge Alberto Scotton.