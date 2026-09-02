Falleció Ana Sofía «Anita» Pared viuda de Della Maggiora (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 2 de septiembre de 2026, a los 81 años de edad, Ana Sofía Pared viuda de Della Maggiora.

Nacida en Corrientes Capital, se desempeñó como jubilada y pensionada. Vivía en el barrio San Vicente.

Su fallecimiento es acongojado por sus hijos Mariana Leticia, Agustín Facundo y Griselda Sofía Della Maggiora; sus hijos políticos Juan Solimano y Mariano Bavasso; sus nietos, sobrinos y demás deudos.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «B», a partir de este jueves a las 9:00 horas. El responso se realizará en la Capilla Ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio Loma de Paz, este jueves 3 de septiembre a las 11:30 horas. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.