El CECO puso en marcha la edición 18 del mes de los empleados de comercio

El Centro de Empleados de Comercio Olavarría (CECO) lanzó una nueva edición del Mes de las y los Empleados de Comercio, una iniciativa de reconocimiento y celebración que el gremio sostiene de manera ininterrumpida y que se extenderá durante todo septiembre con sorteos, premios y sorpresas para trabajadores mercantiles activos y jubilados de Olavarría, General La Madrid y Laprida.

La propuesta incluye sorteos semanales todos los viernes, concursos especiales en redes sociales, descuentos en comercios de Olavarría y la región, entradas a recitales y el tradicional sorteo de tres sueldos, dos sueldos y un sueldo, que se realizará el viernes 25 de septiembre a través de la jugada «El Primero» de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires.

Los afiliados y afiliadas recibirán a partir de este jueves un bono digital vía WhatsApp con los números asignados. Asimismo, podrán consultar sus números ingresando el DNI en la página web oficial www.ceco.org.ar.

El secretario general del gremio, Miguel Santellán, remarcó la importancia de la continuidad del programa para poner en valor el rol de quienes se desempeñan en la atención al público, mostradores y depósitos de la región.

El festejo central por el Día del Empleado de Comercio se realizará el sábado 26 de septiembre en el salón Mariano Moreno, con música, espectáculos en vivo y premios especiales para los asistentes. La fecha conmemora la sanción de la Ley 11.729 en 1934, primera regulación de la actividad mercantil en el país, ratificada como día de descanso mediante la Ley 26.541 en 2009.