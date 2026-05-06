Una mujer fue trasladada al Hospital de Olavarría tras un accidente en Ruta 3

Fuente: Diario El Fenix

Un accidente vial registrado este martes por la tarde sobre la Ruta Nacional Nº 3, a unos 10 kilómetros del acceso a Benito Juárez por avenida Bicentenario, dejó como saldo a una mujer herida que debió ser trasladada al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” de Olavarría.

El siniestro ocurrió alrededor de las 19 horas, en dirección a Chillar, y fue protagonizado por un camión Ford Cargo 1730 con acoplado, conducido por Carlos Abel Banegas, y una camioneta Chevrolet S10, manejada por Juan Ramón Sabio, que circulaban en sentidos opuestos.

Como consecuencia del impacto resultó herida Silvia Sandoval, quien fue asistida en primera instancia en el Hospital “Eva Perón” de Benito Juárez. Allí se constató que presentaba lesiones de consideración, aunque se indicó que en ningún momento perdió el conocimiento.

Posteriormente, debido a las heridas sufridas, se dispuso su derivación al centro de salud municipal de Olavarría.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos y personal de salud de Benito Juárez. Además, la zona permanecía preservada a la espera de las pericias de Policía Científica, que deberá determinar la mecánica y las causas del accidente.

La investigación quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Benito Juárez.