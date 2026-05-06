CoNverSo | Ep. 58: “Papá fallece un martes y el viernes tenía 1000 personas que atender”

Abraham es uno de los emblemas en servicios gastronómicos en la ciudad y contó mucho de como han sido estos casi 50 años de trayectoria.

El episodio N° 58 de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton, tuvo como invitado a Rodolfo “Pepino” Abraham, histórico referente de la gastronomía local que repasó anécdotas, momentos límite y casi cinco décadas dedicadas a la organización de eventos.

Lejos de una entrevista centrada únicamente en la cocina o las fiestas, la charla transitó por la infancia en el barrio Jardín, el peso de la amistad, el legado familiar y la exigencia de un oficio que, según definió, “te tiene con la cabeza trabajando todo el tiempo”.

Uno de los momentos más fuertes del episodio apareció cuando recordó cómo debió hacerse cargo del negocio familiar a los 20 años, luego de la muerte de su padre. “Papá fallece un martes y el viernes tenía mil personas que atender”, contó sobre aquellos primeros pasos al frente del emprendimiento iniciado por sus padres en 1978.

Abraham relató además cómo fueron cambiando las fiestas con el paso del tiempo. Desde las celebraciones tradicionales donde “se comía todo y después recién se bailaba”, hasta los formatos actuales, atravesados por organizadores, ambientadores y nuevas dinámicas surgidas especialmente después de la pandemia.

En otro tramo de la entrevista, “Pepino” reconstruyó los años en los que llevó servicios gastronómicos a distintas localidades de la provincia. Durante más de una década organizó eventos en ciudades como Bolívar, Henderson, Salliqueló, Trenque Lauquen y Coronel Suárez, movilizando camiones, personal y equipamiento completo.

Allí aparecieron algunas de las anécdotas más impactantes del episodio. Desde un accidente en la ruta rumbo a un casamiento hasta una fiesta en la que debió continuar el servicio mientras varias cocineras sufrían una intoxicación por monóxido de carbono. “De esa zafé y dije: hasta acá llegamos”, recordó sobre uno de los hechos que terminaron empujándolo a dejar los eventos fuera de Olavarría.

También hubo lugar para escenas insólitas y descontracturadas: novios lesionados en plena fiesta, guerras de agua en casamientos y viajes eternos en combi junto al personal. “La pasamos muy bien esos diez años”, resumió.

Durante la charla, Abraham dejó además varias definiciones sobre el trabajo y la responsabilidad. “La palabra me sobra”, sostuvo al explicar por qué evita modificar precios acordados con anticipación, incluso en contextos económicos complejos.

El episodio cerró con una reflexión íntima sobre el presente, la familia y el disfrute. Ya lejos del ritmo frenético de otros años, contó que hoy prioriza viajar tranquilo, compartir comidas con amigos y mantener rituales simples, como las reuniones semanales con compañeros de escuela o las empanadas sicilianas que le prepara su hermana.

El capítulo completo ya puede verse en el canal de YouTube de En Línea Noticias.