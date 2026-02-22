«Me mandé una cagada»: Ordenaron la detención del hombre que mató a su hermana en Las Flores

Fuente: Diario El Tiempo

La Justicia ordenó la detención de Nelson Berardi, de 35 años, acusado de matar a su hermana en la ciudad de Las Flores. La medida fue dispuesta por el juez Juan José Suárez, a cargo del Juzgado de Garantías Nº 3 con asiento en Azul.

El hecho se conoció el miércoles por la mañana, cuando el propio imputado se presentó en la Estación de Policía Comunal de Las Flores y le dijo a una agente: “Discutí con mi hermana y la maté”. De inmediato quedó aprehendido y se activó el protocolo judicial.

Mientras tanto, efectivos policiales, personal médico y funcionarios judiciales se dirigieron a la vivienda ubicada en el barrio Pro Casa 1, en la intersección de las calles Los Claveles y Los Pensamientos. En una de las habitaciones fue hallada sin vida Sabrina Berardi, de 37 años, madre de tres hijos.

Según la investigación, el crimen ocurrió alrededor de las 6 del miércoles. De acuerdo con la imputación, el hombre habría atacado a su hermana mientras ella dormía, situación que —según consta en las actuaciones— “le impedía toda reacción y defensa”. La acusación sostiene que la tomó del cuello hasta asfixiarla y que además le aplicó golpes con un elemento contundente en la zona posterior de la cabeza.

Un informe preliminar de la autopsia confirmó que la víctima presentaba lesiones compatibles con esa mecánica del hecho.

La causa está a cargo del fiscal Marcelo Fernández, titular de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial de Azul. El delito fue calificado provisoriamente como homicidio agravado por alevosía y por tratarse de un hombre que mató a una mujer mediando violencia de género, figura que prevé como única pena la prisión perpetua.

Desde la Fiscalía se indicó que el hecho habría ocurrido en un contexto de violencia doméstica de larga data. Versiones recogidas en el entorno familiar señalan que existía un conflicto previo entre los hermanos, que se habría reactivado días atrás, cuando la mujer regresó desde Rauch a la vivienda familiar donde también residía el imputado.

La confesión ante un vecino

Antes de entregarse, Berardi habló con un vecino y compañero de trabajo que lo fue a buscar cerca de las 8 para ir a una obra. Según consta en la causa, al abrirle la puerta le dijo: “Me mandé una cagada” y reiteró “Lo hice”.

El testigo declaró que el acusado intentó que ingresara a la vivienda para ver el cuerpo, pero se negó y le advirtió que lo denunciaría si no se entregaba. Finalmente, lo acompañó hasta las inmediaciones de la comisaría y observó cómo ingresaba a la sede policial.

Posteriormente, ese mismo vecino entregó a la Policía dos palas —una ancha y otra de punta— que solían utilizar en trabajos de albañilería y que estaban en la casa. Los investigadores señalaron que en el patio había un pozo de escasa profundidad y no descartan que el imputado haya intentado enterrar el cuerpo.

El viernes se realizó la indagatoria ante el fiscal, oportunidad en la que Berardi hizo uso de su derecho a no declarar.

Actualmente permanece alojado en la Estación de Policía Comunal de Las Flores y, en los próximos días, será trasladado a una unidad penitenciaria de la zona, conforme lo dispuso el Juzgado de Garantías.