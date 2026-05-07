Rige hasta el viernes un alerta amarillo por fuertes vientos en Olavarría y la zona

El Servicio Meteorológico Nacional emitió a las 6.23 horas de este jueves un cese de alertas por tormentas para la región, aunque mantiene vigente un alerta amarillo por vientos que afectará a los partidos de Olavarría, General La Madrid y Laprida durante la jornada de este jueves y parte del viernes.

De acuerdo con el informe oficial, el área será afectada por vientos del sector sur y sudoeste. Se esperan velocidades constantes de entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

El fenómeno meteorológico comenzó a manifestarse hacia el mediodía de este jueves y se prevé que las condiciones de fuerte intensidad en las ráfagas persistan durante la tarde y la noche, extendiéndose incluso hasta la mañana del viernes 8 de mayo.

Ante esta situación, se recomienda a la población circular con precaución, asegurar elementos que puedan volarse en patios o balcones y evitar refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad que puedan presentar riesgo de caída.

De acuerdo con el protocolo del Servicio Meteorológico Nacional, un alerta amarillo significa que se esperan posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

En la escala de alertas, es el primer nivel de advertencia antes del naranja y el rojo. Su mensaje principal para la población es: «Informate».

Qué implica específicamente:

Riesgo leve: Los fenómenos no son extraordinarios, pero requieren atención, especialmente si se realizan actividades al aire libre o se circula por la vía pública.

Los fenómenos no son extraordinarios, pero requieren atención, especialmente si se realizan actividades al aire libre o se circula por la vía pública. Prevención: Es el momento para tomar medidas básicas, como asegurar objetos que puedan volarse, revisar desagües o estar atentos a las actualizaciones de los organismos oficiales (Defensa Civil, Bomberos, etc.).

Los niveles del SMN: