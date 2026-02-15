Robo y daños en un comercio del Barrio Mariano Moreno quedó registrado en cámaras de seguridad

https://youtu.be/eKdIUVQ8t4s

Un delincuente ingresó a un local de venta de productos derivados del pollo y anexos ubicado en la calle Rivadavia al 4560, tras romper el blindex de la puerta de acceso. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio.

El autor del ilícito, un joven que cubría su rostro con un casco de motocicleta, sustrajo la caja registradora del establecimiento. Según se informó, la misma no contenía dinero en su interior. El sujeto se dio a la fuga de manera inmediata tras activarse el sistema de alarma del local.

La propietaria del comercio manifestó que es la cuarta vez que sufre un hecho de inseguridad en el lugar. Para la investigación, la damnificada aportó a la policía y a la justicia las imágenes de las cámaras de seguridad y diversas fotografías.

En el registro fílmico se observa que el delincuente no utilizaba guantes, dejando rastros en las mesadas de acero inoxidable del comercio. Se presume que personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes para el levantamiento de huellas en el sitio. (En Línea Noticias)