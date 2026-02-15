Comenzó el Carnaval de Azul en el Balneario Municipal
El Carnaval Azul tuvo su apertura este viernes por la noche en el Balneario Municipal de Azul, con una amplia convocatoria de vecinos y visitantes que participaron de la primera jornada de esta tradicional fiesta popular.
Las actividades continuarán este domingo y lunes desde las 21 en el sector de Avenida Bidegain, donde se desarrollará el desfile central y las presentaciones musicales.
Entre las propuestas artísticas se encuentran Bailá Zambá, Zamba Cuchen, Batería Soberiana, Reina Mora, Los Maniáticos del SanFra, La Candora y Street Dembow, además de las clásicas carrozas artísticas y máscaras que forman parte de la identidad del carnaval.
La celebración invita a la comunidad a participar y disfrutar de una de las festividades más representativas del calendario cultural local.