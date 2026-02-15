Primera ablación por microondas de tiroides en el sistema público de Argentina

Se realizó en el sistema público provincial de Córdoba la primera ablación por microondas (MWA) para el tratamiento de un nódulo tiroideo benigno. El procedimiento tuvo lugar en el Nuevo Hospital San Roque y constituye un avance en la incorporación de técnicas mínimamente invasivas en el ámbito estatal.

Se trata de una intervención moderna, ambulatoria y guiada por ecografía, que utiliza energía térmica controlada para reducir el tamaño del nódulo sin necesidad de cirugía convencional.

El principal beneficio de esta técnica es que evita la extirpación de la glándula tiroides. No deja cicatrices, no requiere internación ni largos tiempos de recuperación, preserva el tejido tiroideo sano y evita que el paciente deba recibir medicación sustitutiva de por vida.

Intervención interdisciplinaria

La intervención estuvo a cargo de los servicios de Cabeza y Cuello y de Endocrinología del hospital, coordinados por los doctores Nicolás Menso y Gabriel Flores, quienes conformaron una unidad de trabajo articulada para el abordaje integral de patologías tiroideas y paratiroideas.

Este esquema interdisciplinario permite evaluar distintas alternativas terapéuticas y definir la opción más adecuada según cada diagnóstico.

El Dr. Nicolás Menso señaló: “Realizamos una intervención inédita para el sistema sanitario provincial: redujimos una cirugía convencional a un tratamiento ambulatorio, que no requiere internación, ni largos tiempos de recuperación”.

El procedimiento se practicó en una mujer de 47 años con diagnóstico de bocio nodular, tras aplicar criterios de selección que incluyeron estudios ecográficos, punciones, análisis de laboratorio y evaluación clínica de síntomas compresivos como molestias al tragar, cambios en la voz o presencia de bultos en el cuello.

“La intervención se realizó según lo planificado, se logró un procedimiento seguro y ecoguiado. La paciente se está recuperando de manera satisfactoria y se irá de alta en unas horas”, agregó Menso.

Por su parte, el Dr. Gabriel Flores expresó: “Tener la posibilidad de realizar este tipo de tratamientos tan innovadores en pacientes de nuestra comunidad, a través del trabajo interdisciplinario entre profesionales, jerarquiza la atención y el trabajo que se brinda en el Nuevo Hospital San Roque”.

En qué consiste la ablación por microondas

La ablación por microondas es una técnica de termoablación percutánea guiada por ecografía que utiliza ondas electromagnéticas de alta frecuencia para generar calor localizado. Esto produce una necrosis controlada dentro del nódulo, preservando los tejidos sanos circundantes.

La MWA representa una alternativa segura y eficaz a la cirugía tradicional en pacientes con nódulos benignos sintomáticos o en crecimiento progresivo.

El laboratorio Techno Health proveyó las antenas de microondas necesarias para el procedimiento, lo que permitió implementar la técnica en el sistema público.

La incorporación de esta tecnología implica una optimización de recursos, al evitar el uso de quirófano, la internación y la necesidad de medicación crónica posterior. De este modo, la Provincia de Córdoba amplía su capacidad resolutiva y promueve el acceso equitativo a tratamientos de alta complejidad dentro del sistema público de salud.