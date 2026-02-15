Detuvieron en el hospital Posadas a un hombre acusado de un aberrante caso de abuso sexual en Rauch

Un hombre de 44 años fue detenido en la localidad de El Palomar, partido de Morón, en el marco de una causa por presunto abuso sexual reiterado contra una menor de edad en Rauch.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Sub DDI Las Flores y se concretó en el lugar de trabajo del imputado, el Hospital Posadas.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías N° 2 de Azul, a cargo del juez Federico Barberena, con intervención de la UFI N° 9 del Departamento Judicial Azul, que conduce la fiscal Laura Margaretic.

El acusado, identificado como Sergio Giménez, está imputado por los delitos de abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, también agravado, en hechos reiterados.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada en 2024 en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Rauch. Según consta en la causa, los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2019 y 2024 en un domicilio ubicado sobre avenida Perón de esa ciudad, donde la menor convivía circunstancialmente con el imputado.

A partir de distintas tareas investigativas, se reunieron elementos de prueba que derivaron en la orden de detención. De acuerdo con la denuncia, los episodios habrían tenido lugar en el interior del domicilio, en un contexto de convivencia.

Tras su aprehensión, el hombre quedó a disposición de la Justicia y será trasladado a una dependencia policial, donde permanecerá alojado mientras avanza el proceso judicial.

Desde las autoridades se recordó la importancia de denunciar este tipo de delitos y se destacó el trabajo articulado entre las fuerzas policiales y el Poder Judicial en la investigación del caso.