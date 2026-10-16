Detuvieron al ex prosecretario del Concejo Deliberante de Azul

Se trata de Rodrigo Santamaría Martini quien está investigado por ocho hechos de estafas.

Rodrigo David Santamaría Martini, de 38 años, fue detenido este jueves en Azul en el marco de una causa judicial que investiga ocho hechos de estafa reiterada, en concurso real.

El procedimiento fue ordenado en el marco de una investigación a cargo de la UFI N.º 2 del Departamento Judicial de Azul, encabezada por el fiscal David Carballo.

Según informaron los colegas de Noticias de Azul, la detención se concretó durante las primeras horas de la mañana.

En ese contexto, personal de la Comisaría Primera llevó adelante tres allanamientos en domicilios de la ciudad, con órdenes de registro y secuestro, para localizar al imputado y reunir elementos de interés para la causa.

Santamaría Martini quedó alojado en la Comisaría Primera de Azul, mientras se aguarda la definición de la fecha y hora para que preste declaración indagatoria, conforme a lo establecido en el artículo 308 del Código Procesal Penal.

El detenido fue presidente del partido GEN en Azul y se desempeñó como prosecretario legislativo del Concejo Deliberante de esa ciudad.

La causa está caratulada como “Estafas reiteradas —ocho hechos— en concurso real” y continúa bajo la investigación de la UFI N.º 2 del Departamento Judicial de Azul.