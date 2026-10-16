Violencia de género en Bolivar: El joven que se atrincheró en la casa de su ex pareja será trasladado a Sierra Chica

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La jueza Fabiana San Román, titular del Juzgado de Garantías N.º 1 de Olavarría, convirtió en detención la aprehensión del joven de 24 años que se atrincheró armado en la casa de su expareja y se entregó horas después en un hecho que conmocionó la vecina localidad de Bolívar.

La medida fue dispuesta en el marco de una causa por violación de domicilio, coacción agravada y portación ilegal de arma de guerra. Además, ordenó su traslado a una unidad penitenciaria de Sierra Chica.

Según informaron los colegas de Presente Noticias, la resolución fue dictada el miércoles 14 de octubre.

Además, la magistrada dispuso la reubicación del detenido en una dependencia policial habilitada y ordenó su traslado a la Unidad Penitenciaria N.º 2 o N.º 38, ambas ubicadas en Sierra Chica.

En la investigación interviene la Unidad Funcional de Instrucción N.º 15, a cargo de la fiscal Julia María Sebastián que fue la que impulsó el pedido para convertir en detención la aprehensión.

El joven había sido aprehendido luego de permanecer varias horas atrincherado y armado en la vivienda de su expareja. La mujer logró escapar del domicilio y refugiarse en la casa de un vecino. No sufrió lesiones.

Tras entregarse, el acusado fue trasladado para recibir asistencia médica y permaneció bajo atención hospitalaria hasta obtener el alta.

En el operativo participaron efectivos de la Policía local y del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría, Bomberos Voluntarios y personal de distintas áreas municipales, entre ellas Protección Ciudadana y Género. También intervinieron un negociador de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y peritos de Policía Científica.