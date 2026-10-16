Estudiantes olavarrienses fueron subcampeones en las Olimpíadas Federales de Informática, Robótica y Ciencias Afines

Pedro Sarra y Benicio Castañares, alumnos de quinto año del Colegio Privado Libertas de Olavarría, obtuvieron el subcampeonato en las Olimpíadas Federales de Informática, Robótica y Ciencias Afines (OFIRCA) 2026, organizadas por la Universidad Abierta Interamericana (UAI).

Los estudiantes compitieron con colegios de distintos puntos del país y quedaron muy cerca del primer puesto.

La institución celebró el resultado a través de sus redes sociales y destacó la devolución de los examinadores, quienes señalaron que los representantes de Libertas estuvieron casi empatados con los ganadores.

La competencia reúne a estudiantes de distintas partes de Argentina y propone desafíos vinculados con la programación, la informática, la robótica y otras áreas tecnológicas.

El logro tuvo un reconocimiento especial para Benicio Castañares, quien obtuvo esta distinción por segundo año consecutivo.

Desde el Colegio Privado Libertas expresaron su orgullo por el desempeño de ambos alumnos, que representaron a la institución en una competencia federal centrada en el conocimiento y las habilidades tecnológicas.