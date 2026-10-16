Secretaría de Protección Ciudadana: Interceptaron a dos hombres que escapaban con elementos robados de un campo

Dos hombres de 28 y 49 años fueron aprehendidos este jueves luego de sustraer distintos elementos de un establecimiento rural ubicado sobre la prolongación de avenida Avellaneda, cerca del cruce con la Ruta Provincial 51.

La intervención de la Secretaría de Protección Ciudadana y la Policía permitió recuperar los objetos tras un seguimiento realizado con las cámaras de seguridad.

El hecho comenzó cuando los sospechosos ingresaron al campo luego de romper un candado.

Tras recibir el alerta, el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) dio aviso al personal que realiza tareas preventivas en distintos sectores de la ciudad y a los operadores encargados del seguimiento de las cámaras.

A partir de ese trabajo, se detectó el desplazamiento de una camioneta con un carro que coincidía con las características aportadas. El vehículo ingresó a Olavarría por el puente Hermanos Emiliozzi y luego se dirigió hacia el barrio Isaura.

Con esa información, los agentes lograron interceptar a los dos hombres y recuperar la totalidad de los elementos sustraídos, entre ellos un carro de arado, una mesa de trabajo, ruedas y una reja.

Ambos quedaron aprehendidos y a disposición de la Fiscalía N.º 7, a cargo del fiscal Christian Urlézaga, que interviene en la investigación.