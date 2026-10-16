Wesner confirmó que en 2027 volverán los viajes de veteranos de Malvinas a las Islas

El intendente Maximiliano Wesner se reunió este jueves con integrantes de la agrupación Veteranos de Guerra de Malvinas “2 de Abril” y confirmó que se organizará un nuevo viaje para el próximo año. Los primeros en viajar serán Armando Da Costa y José Trinchin, en el marco de una iniciativa que Olavarría puso en marcha en 2008 y que tuvo su último viaje en 2019.

Durante el encuentro, realizado en la sala de reuniones del Municipio, también se abordó el proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Deliberante por el concejal Marcelo Petehs, del espacio Por Más Libertad, vinculado con la continuidad de los viajes de excombatientes a las Islas Malvinas.

Olavarría fue pionera en esta iniciativa, que contemplaba el envío de dos veteranos por año desde 2008. La propuesta se interrumpió en 2019 y ahora se prevé retomar la experiencia en 2027.

Del encuentro participaron los veteranos Raúl Torresilla, Martín Olivieri, presidente de la agrupación “2 de Abril”, José Trinchin y José Duau. También estuvieron presentes el concejal y presidente del bloque de Fuerza Patria, Federico Aguilera, y el director de Relaciones con la Comunidad, Mariano Caputo.