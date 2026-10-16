Masiva marcha universitaria en Olavarría por el financiamiento y la educación pública: Fotos al 100

Imágenes Mauricio Latorre

Cientos de vecinos de Olavarría acompañaron masivamente este jueves una nueva movilización en defensa de las universidades públicas. La concentración local se enmarcó en la V Marcha Federal Universitaria que se replicó en las principales ciudades del país y frente al Congreso de la Nación.

En la ciudad, la jornada se inició a las 17.40 horas frente al Centro Cultural Universitario, ubicado en San Martín al 1900. Desde allí, la columna de manifestantes integrada por estudiantes, docentes, nodocentes, dirigentes sindicales y vecinos inició su recorrido por la calle Riobamba, continuando por Coronel Suárez, Vicente López, Dorrego y Rivadavia, para finalizar en el paseo Jesús Mendía.

Las postales de la multitud, las pancartas y el compromiso colectivo quedaron plasmados en una cobertura fotográfica exclusiva de Mauricio Latorre, que registró de principio a fin los momentos más significativos de la manifestación.

En el paseo céntrico se dio lectura al documento final redactado en conjunto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las federaciones docentes y nodocentes, y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

El texto enfatizó el reclamo por el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición de los salarios de docentes y nodocentes, la actualización del sistema de becas estudiantiles y el sostenimiento del sistema científico y tecnológico nacional.

Las mejores imágenes de la jornada (Fotos: Mauricio Latorre)