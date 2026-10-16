Masiva marcha universitaria en Olavarría por el financiamiento y la educación pública: Fotos al 100

Política
Por En Linea Noticias 0

Imágenes Mauricio Latorre

Cientos de vecinos de Olavarría acompañaron masivamente este jueves una nueva movilización en defensa de las universidades públicas. La concentración local se enmarcó en la V Marcha Federal Universitaria que se replicó en las principales ciudades del país y frente al Congreso de la Nación.

En la ciudad, la jornada se inició a las 17.40 horas frente al Centro Cultural Universitario, ubicado en San Martín al 1900. Desde allí, la columna de manifestantes integrada por estudiantes, docentes, nodocentes, dirigentes sindicales y vecinos inició su recorrido por la calle Riobamba, continuando por Coronel Suárez, Vicente López, Dorrego y Rivadavia, para finalizar en el paseo Jesús Mendía.

Las postales de la multitud, las pancartas y el compromiso colectivo quedaron plasmados en una cobertura fotográfica exclusiva de Mauricio Latorre, que registró de principio a fin los momentos más significativos de la manifestación.

En el paseo céntrico se dio lectura al documento final redactado en conjunto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las federaciones docentes y nodocentes, y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

El texto enfatizó el reclamo por el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición de los salarios de docentes y nodocentes, la actualización del sistema de becas estudiantiles y el sostenimiento del sistema científico y tecnológico nacional.

Las mejores imágenes de la jornada (Fotos: Mauricio Latorre)

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