Wesner acompañará el proyecto para que la torre del Aeródromo lleve el nombre de Gustavo Teuly

El intendente Maximiliano Wesner adelantó que acompañará el proyecto presentado por el bloque de concejales de Fuerza Patria en el Concejo Deliberante para imponer el nombre de Veterano de Guerra de Malvinas Gustavo Teuly a la torre del Aeródromo Municipal de Olavarría.

Teuly tuvo una extensa trayectoria en el Municipio y ocupó distintos cargos, entre ellos el de jefe del Aeródromo Municipal, función para la que contaba con licencia habilitante.

Durante su gestión, estuvo a cargo de la recuperación integral de la torre, la sala de espera y la iluminación de la pista, además de otras obras que contribuyeron al desarrollo del predio, hoy considerado una referencia a nivel provincial por su administración municipal.

El anuncio fue realizado durante una reunión que Wesner mantuvo con integrantes de la agrupación Veteranos de Guerra de Malvinas “2 de Abril”.