Violento asalto y tiroteo: mientras avanza la investigación, disponen custodia fija en la casa de las víctimas

La Fiscalía que investiga el violento asalto ocurrido durante la madrugada de este jueves en Olavarría solicitó una custodia policial fija en la vivienda de las víctimas, ubicada en Deán Funes al 3500-

En la últimas horas de este jueves, voceros judiciales confirmaron a En Línea Noticias, que la custodia fija estará dispuesta en el domicilio de las víctimas hasta que se pueda avanzar en el cerramiento de la casa que quedó fuertemente dañada tras el violento hecho de inseguridad.

La intención de la justicia es proteger a las víctimas

Al mismo tiempo se conoció que este viernes, aunque no se precisó la hora, el fiscal de la causa indagará al delincuente aprehendido, se trata de un hombre de 35 años.

El fiscal Urlezaga, luego de la indagatoria, estaría en condiciones de solicitar a la Justicia de Garantías que la aprehensión del hombre e convierta en detención.

Un asalto que terminó en persecución y tiroteo

Tal se informó en la madrugada de este jueves, dos delincuentes ingresaron a la vivienda de la pareja, integrada por personas mayores, con la intención de robar dinero.

Una de las hipótesis es que habrían actuado bajo la presunción de que las víctimas habían realizado una operación inmobiliaria.

Durante el asalto, la pareja fue maniatada y el hombre, de 78 años, recibió golpes en el rostro, por lo que debió ser trasladado al Hospital Municipal Doctor Héctor Cura.

Tras el robo, los asaltantes intentaron escapar en un Nissan Kicks perteneciente a las víctimas.

Según la reconstrucción del episodio, habrían tenido dificultades para poner en marcha el vehículo y regresaron a la vivienda para consultar al propietario. Finalmente, huyeron con el rodado y rompieron el portón del garaje al salir.

La fuga derivó en un enfrentamiento armado con efectivos policiales y una persecución que se extendió durante aproximadamente 15 cuadras.

El operativo terminó en avenida Pellegrini al 4100, frente al Bioparque Municipal La Máxima, en dirección a la ruta.

Un aprehendido y otro sospechoso buscado

Tras esa persecución, fue aprehendido uno de los delincuentes.

En tanto, allegados a la investigación indicaron a En Línea Noticias que se trabaja para localizar y lograr la aprehensión del segundo delincuente. Por el momento, no se brindaron precisiones sobre su identidad.

Durante las tareas posteriores al enfrentamiento, Policía Científica realizó pericias y recogió numerosas vainas servidas. También se constataron impactos de bala en viviendas cercanas al domicilio del asalto y en sectores del recorrido de la persecución.

En el Nissan Kicks se encontraron un arma de fuego perteneciente a una de las víctimas, herramientas sustraídas de la vivienda, dinero en efectivo y otros elementos.

Un allanamiento posterior

Más tarde, por disposición judicial, se realizó un allanamiento en un domicilio vinculado con un familiar de la pareja asaltada.

Si bien no trascendieron detalles sobre el resultado del operativo, la información aportada por fuentes judiciales da cuenta que se logró incautar al menos un elemento de interés: un teléfono celular.

La causa está caratulada provisoriamente como robo calificado por su comisión con efracción, escalamiento y uso de arma de fuego, además de portación ilegal de arma de fuego.