RN 226: Un hombre herido en un choque por alcance en el acceso a Olavarría

Un auto chocó contra un camión estacionado en la ruta 226 y un hombre resultó Herido

Un violento siniestro vial se produjo a las 6:15 horas de la mañana de este viernes en el kilómetro 289 de la ruta nacional 226, a unos 500 metros de la rotonda con la ruta provincial 51, en dirección a Olavarría.

En el lugar, un automóvil Volkswagen Gol conducido por un hombre embestió por alcance a un camión Mercedes Benz, procedente de la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, que se encontraba estacionado sobre la banquina.

A causa del impacto, la parte delantera del vehículo menor quedó incrustada debajo del acoplado.Para la asistencia de la víctima fue convocada la unidad 14 del Destacamento de Bomberos de Sierras Bayas.

Los efectivos trabajaron durante aproximadamente 25 minutos para rescatar al conductor, quien había quedado atrapado en el interior del habitáculo.

Las tareas se realizaron en conjunto con personal de la Subcomisaría de Sierras Bayas.

Una ambulancia del servicio de salud pública municipal asistió al hombre en el lugar. La víctima se encontraba consciente y con múltiples lesiones, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal Doctor Héctor Cura, donde ingresó a la guardia de adultos para recibir atención médica.

El tránsito en dirección a Olavarría fue desviado en la autovía por personal policial para permitir el trabajo de los servicios de emergencia y las pericias correspondientes.

Hasta el momento no trascendió la identidad de la persona lesionada ni las causas por las cuales se produjo el impacto.