Datos oficiales sobre el violento robo y tiroteo de este jueves en Olavarría

La Fiscalía General Departamental de Azul brindó a En Linea Noticias información oficial sobre el hecho ocurrido en el domicilio ubicado en Deán Funes al 3550, en la ciudad de Olavarría, donde residen dos personas mayores de edad. Según se informó desde el organismo judicial, «se encuentra en curso una investigación por un robo ocurrido durante la noche de ayer».

«De acuerdo con los primeros datos reunidos, dos delincuentes ingresaron al domicilio por una ventana ubicada en la parte trasera de la propiedad, luego de romperla», indicaron desde la fiscalía. En esas circunstancias, «una de las víctimas efectuó un disparo con un arma de fuego con la aparente intención de ahuyentar a los intrusos».

Posteriormente, «los asaltantes se apoderaron del arma, dinero en efectivo y teléfonos celulares», para luego escapar «en el automóvil de las víctimas, con el que rompieron el portón del garaje». El vehículo fue abandonado a poca distancia del lugar.

A partir de un llamado al servicio de emergencias, «personal policial acudió al domicilio cuando los sospechosos aún se encontraban en el interior, lo que dio lugar a un operativo de búsqueda y persecución».

Como resultado de las primeras actuaciones, «uno de los sospechosos fue aprehendido, mientras que continúa la búsqueda del segundo involucrado, quien habría resultado herido durante un enfrentamiento con personal policial».

En la investigación intervienen efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), de la Comisaría Segunda y de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI). Asimismo, «se solicitaron pericias balísticas a personal especializado de Azul y trabaja Policía Científica de Olavarría».

Desde la fiscalía destacaron que «la investigación continúa con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho, determinar la participación de los involucrados y dar con el sospechoso que permanece prófugo».