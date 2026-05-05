Cuatro aprehendidos por intentar robar hierros en el predio de la fábrica SCAC

Personal del Comando de Patrullas de Olavarría aprehendió a cuatro hombres de 25, 30, 50 y 60 años acusados de hurto en grado de tentativa, tras ser sorprendidos dentro del predio de la fábrica SCAC, ubicada en avenida Circunvalación y calle San Martín.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de personas dentro del predio.

Al arribar, los efectivos constataron que los cuatro individuos se encontraban en el lugar trasladando distintos hierros de estructura, de diferentes tamaños, en un carro de bicicleta.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión de los involucrados y al secuestro de los elementos. Todos fueron trasladados a una dependencia policial para cumplimentar los recaudos legales correspondientes.

Interviene la UFI N°10.