Identificaron a una mujer que tenía pedido de paradero activo desde hace dos años

Personal del Comando de Patrullas de Olavarría identificó a una mujer de 47 años que presentaba un pedido de paradero activo, en la intersección de las calles Rivadavia y Belgrano, tras un llamado al 911.

Según se informó, al cursar sus datos a través del sistema del Centro de Despachos y Emergencias, el operador confirmó que la mujer tenía un pedido de paradero vigente desde el 23 de mayo de 2023, solicitado por la UFI N°10.

Ante esta situación, la mujer fue trasladada a una dependencia policial para cumplimentar los recaudos legales correspondientes.