Hallaron una bicicleta abandonada en la vía pública

Personal del Comando de Patrullas de Olavarría halló una bicicleta abandonada en la vía pública, en la intersección de avenida Colón y calle Laprida, sin poder identificar a su propietario.

Según se informó, se trata de una bicicleta tipo playera rodado 26, de color verde, sin marca ni numeración visible. El rodado no contaba con medidas de seguridad colocadas al momento del hallazgo.

Los efectivos realizaron consultas en la zona, pero no lograron dar con su propietario. Ante esta situación, la bicicleta fue secuestrada y trasladada a la Comisaría Segunda, donde quedó en depósito.

Interviene la UFI N°10.

Desde la dependencia policial solicitaron a la comunidad que, en caso de reconocer el rodado, se presenten con la documentación correspondiente que acredite su propiedad.