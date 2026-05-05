Doble alerta meteorológica para Olavarría

El Servicio Meteorológico Nacional renovó su sistema de alerta temprana y emitió un aviso de alerta naranja para Olavarría y otros municipios de la provincia de Buenos Aires.

Se indicó que el alerta convivirá con otro aviso pero de nivel amarillo.

Los fenómenos más fuertes se esperan para la tarde y noche de este miércoles 6 de mayo.

Para la tarde (alerta amarillo) se anuncia que el área será afectada por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma localizada.

También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

En tanto, para la noche, se anuncia el alerta naranja. En este caso se indicó que la zona será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas.

Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

Asimismo, y para prevenir, el SMN anunció otra alerta amarilla para la tarde y noche del jueves. En ese caso el aviso es por vientos intensos. Se indicó que el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.