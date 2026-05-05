La AFA refuerza su presencia en el interior con una sede del Consejo Federal en Tandil

Tandil sumará en los próximos días una sede del Consejo Federal de la AFA, que funcionará en un inmueble ubicado en Belgrano al 300, en una decisión que posiciona a la vecina localidad como un punto estratégico para el fútbol del interior.

La información fue confirmada por los colegas del portal ABChoy.

La Asociación del Fútbol Argentino ya avanzó con el alquiler de la propiedad —ubicada en Belgrano 361— y con la compra de mobiliario y equipamiento informático necesarios para el funcionamiento administrativo del nuevo espacio.

Aunque el anuncio oficial aún no se realizó, la novedad se maneja con fuerte hermetismo y representa un movimiento institucional de peso, no solo para la Liga Tandilense de Fútbol sino también para toda la región, por el rol clave que cumple el Consejo Federal dentro de la estructura de la AFA.

De acuerdo a lo publicado, las gestiones fueron encabezadas por el vicepresidente de la Liga Tandilense, Miguel Cenóz, en articulación con el presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino. Incluso, Cenóz sería quien quedaría al frente de la sede una vez que se formalice su apertura.

El proceso no estuvo exento de competencia. Otras ciudades e incluso provincias manifestaron interés en albergar esta representación. En ese marco, La Pampa también habría estado en carrera hasta último momento. Sin embargo, siempre según ABChoy, la relación entre los dirigentes y el respaldo del intendente Miguel Lunghi resultaron determinantes para que la balanza se inclinara a favor de Tandil.

El Consejo Federal es el órgano de la AFA encargado de conducir el fútbol del interior, que nuclea a más de 200 ligas y miles de clubes en todo el país. Entre sus competencias se encuentran la organización de torneos como el Federal A y el Regional Federal Amateur.

Con este desembarco, Tandil se consolida como un nodo institucional clave en la estructura del fútbol argentino fuera del área metropolitana, en una decisión que podría tener impacto directo en la dinámica deportiva y organizativa de toda la región.

Se espera que en las próximas horas se concrete el anuncio oficial.