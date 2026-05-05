Se jugó la séptima del torneo “Mario Buceta” de inferiores

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El torneo “Mario Buceta” de divisiones inferiores tuvo continuidad el sábado en Olavarría, con partidos en seis categorías correspondientes a la séptima fecha. Hubo una jornada con alta producción ofensiva en varias canchas y resultados que empiezan a perfilar la competencia.

Décima división

Ferro cayó 0-1 ante Loma Negra (gol de Genaro Guevara). Municipales goleó 4-0 a Villa Mailín con tantos de Iker López Morena, Marco Oroná, Tobías Palacios Adorno y Matías Aquino. Sierra Chica venció 1-0 a Racing (Teo Otero). Empataron 1-1 Hinojo (Isaías Zelaya) y Embajadores (Blas Basualdo). Estudiantes superó 5-0 a San Martín con goles de Benicio Troia Durañona, Valentino Villanueva (2), Benjamín González y Enzo Pagella.

Novena división

Ferro se impuso 6-1 a Loma Negra con goles de Genaro Quiroga, Ezequiel Salías (2) y Milo Tarántola; descontó Miqueas Sotelo. Racing goleó 8-0 a Sierra Chica con tantos de Mateo Ríos, Augusto Pellejero (4), Benjamín Padín, Santino Benítez y Valentino Santiago. Hinojo derrotó 1-0 a Embajadores (Alexis Di Lorenzo Pacheco).

Octava división

Ferro venció 5-0 a Loma Negra con goles de Dante Brun Lafuente, Tiziano Attadía y Manuel Brun Lafuente. Municipales superó 2-0 a Villa Mailín (Simón Díaz Izarra y Thiaho Kysilka). Estudiantes goleó 6-0 a San Martín con tantos de Bruno Ferraro, Camilo Messineo, Benjamín Edery Santander, Feola, Arroquy y Felitas.

Séptima división

Ferro derrotó 1-0 a Loma Negra (Simón Lucio). Municipales venció 4-2 a Villa Mailín con goles de Bastian Martín, Luciano Suárez y Santino Galván (2); para el local convirtieron Theo Durán Fernández y Lautaro Oliva. Colonias y Cerros logró la mayor goleada de la fecha: 10-0 sobre Luján, con cinco goles de Valentín Pardo Rueda, dos de Martín D’Agostino y los restantes de Thiago Aristimuño, Kevin Galván y Bautista Adrián. Hinojo y Embajadores igualaron sin goles.

Sexta división

Ferro superó 2-0 a Loma Negra con un doblete de Bautista Vivas. Luján venció 2-1 a Colonias y Cerros (Santiago Cavalleri y Mateo Santillán; descontó Enzo Mañandez). Racing le ganó 4-2 a Sierra Chica con cuatro tantos de Romeo Arias; para la visita marcaron Mateo Scheffer y Sebastián Linares Castro. Estudiantes goleó 4-0 a San Martín (Lautaro Nemeth, Luciano Soraiz Lievana, Tomás Bonavetti y Bautista D’Alessio).

Quinta división

Ferro y Loma Negra empataron 1-1 (Emiliano Romanelli; Santino Diuono). Luján y Colonias y Cerros igualaron 0-0. Estudiantes venció 4-0 a San Martín con goles de Francisco Dimartino y Felipe García Elbey. Tuvo fecha libre El Fortín.

La competencia continuará el próximo fin de semana con la octava fecha, en un torneo que sigue mostrando paridad en varias categorías y diferencias marcadas en otras.