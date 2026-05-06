Un patrullero sufrió un principio de incendio durante una persecución

Fuente: Central de Noticias

Este martes por la noche, una camioneta Ford Ranger perteneciente al Comando de Patrullas se incendió parcialmente en la intersección de Yrigoyen y Calle 19. El hecho ocurrió mientras los efectivos realizaban una persecución para dar con un hombre que, según una denuncia previa, habría amenazado a una mujer con un arma blanca.

El desperfecto mecánico que inició el fuego obligó a detener la marcha de la unidad y solicitar la presencia de los Bomberos Voluntarios. Una dotación trabajó en el lugar y controló el foco ígneo de manera inmediata.

Mientras se realizaban las tareas de extinción, otros móviles policiales se desplegaron en la zona para continuar con la búsqueda del sospechoso y colaborar con el operativo. El tránsito en el sector permaneció interrumpido hasta aproximadamente las 21:00 horas.