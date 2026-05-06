Conflicto en el relleno sanitario: bloqueo y tensión, cirujas quieren que la cooperativa incorpore a un joven como chofer

Un grupo de recolectores informales, comunmente llamados Cirujas, mantiene paralizada la planta de separación de residuos en el relleno sanitario de Olavarría. La medida, que incluye la quema de neumáticos, surgió ante la exigencia de que un trabajador del sector sea promovido al puesto de chofer de camión. «Lo único que yo quiero y mis compañeros también quieren es que el pibe Zurita maneje, que le den la oportunidad porque él se sabe todo el recorrido», afirmó Pedro, uno de los referentes de los manifestantes.

Desde el sector que realiza el bloqueo, sostienen que la vacante se produjo tras la salida de un conductor anterior. «Al dejar el chofer, falta un chofer; entonces, como Zurita sabe todo el recorrido, se lo conoce todo, nosotros queremos como compañeros que le den la oportunidad», explicaron sobre el reclamo dirigido a los responsables de la cooperativa que opera en el lugar. Ante la falta de respuestas, decidieron interrumpir las actividades: «Paramos acá para que ellos vengan a hablar; en este momento está paralizada la planta, no trabaja nadie».

La disputa sumó tensión respecto a la idoneidad legal del postulante. Mientras desde la cooperativa aseguran que no tiene licencia, los manifestantes exhibieron un documento: «Tiene carnet de conducir, lo que pasa es que tiene que hacerle una extensión al carnet», aclararon, detallando que podría manejar ciertos vehículos pero requiere el permiso para el «que tiene el cilindro». Un intermediario del grupo añadió que el objetivo es asegurar la estabilidad de los trabajadores: «Es una dignidad que se le daría al compañero para que pueda estar supliendo el plato de comida».

Por su parte, la cooperativa Viento en Contra denunció que la protesta es llevada adelante por personas ajenas a la institución que intentan imponer condiciones por la fuerza. «Lo que sucede es que se baja la gente del relleno sanitario, la que le dan permiso acá para que cirujeen, a querer manejar la planta que nosotros nos ganamos por derecho», sentenció Cintia Rastelli, referente de la cooperativa. Según Rastelli, la exigencia es inviable: «Pretenden que maneje un chico que no tiene carnet; para manejar el camión tenés que tener carnet porque estás manejando en la ciudad y es una responsabilidad muy grande».

La referente de la cooperativa también alertó sobre la violencia del reclamo, asegurando que el bloqueo impide el trabajo de más de 150 personas y afecta la logística de reciclado. «No nos dejan ingresar a trabajar, yo tenía que traer el camión con el reciclado porque yo sí tengo carnet y no me dejaban pasar», relató Rastelli, quien además denunció hostigamiento: «Es a propósito y amenazando a mujeres, somos mujeres nos están amenazando». Ante la escalada del conflicto, desde la cooperativa solicitaron presencia policial: «Alguien tiene que hacerse cargo de esta gente o cómo hacemos si no, es una guerra campal».

A pesar del conflicto en la planta de tratamiento, se confirmó que el servicio de recolección de residuos domiciliarios no se verá interrumpido. «La recolección de los residuos va a entrar, el camión de Malvinas pasa, si ve la basura la va a alzar», aseguraron los manifestantes, aunque advirtieron que la medida de fuerza en el relleno continuará «si no se arregla hoy».