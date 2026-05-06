Elevaron a naranja el nivel de alerta por tormentas para la tarde y noche de este miércoles

Fuente: Desayuno con Noticias

El director de Defensa Civil, Adrián Guevara, brindó detalles sobre la situación meteorológica actual y el impacto esperado en Olavarría. Según los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional, el nivel de alerta fue elevado a naranja para la tarde y la noche de este miércoles. Se estima que los fenómenos más intensos comenzarían a registrarse a partir de las 15 horas.

Respecto al dictado de clases, Guevara confirmó que en el turno tarde la actividad es normal, aunque cada directivo tiene la facultad de suspender o reducir el horario de acuerdo al contexto del establecimiento y la zona. En cuanto al turno vespertino y niveles terciarios, la decisión se tomará en base al monitoreo constante del fenómeno. «Se espera que los eventos fuertes se den a partir de las 18 o 19 horas», señaló el funcionario.

Las condiciones previstas para este alerta naranja incluyen abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Defensa Civil recomendó a la población evitar circular por la vía pública y no realizar actividades al aire libre mientras dure el fenómeno.

Para el jueves, Guevara adelantó que la alerta persistirá pero debido a vientos intensos, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Esta situación se ve agravada por la lluvia previa, que al ablandar el suelo, incrementa el riesgo de caída de árboles, postes y cables.