«Pepino» Abraham llega al episodio N° 58 de CoNverSo

Con casi medio siglo ligado a la gastronomía y a la organización de eventos en Olavarría, Rodolfo “Pepino” Abraham será el protagonista del episodio N° 58 de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias.

Esta semana se cumple el primer aniversario de CoNverSo y el episodio N° 58 pondrá fin a la primera temporada. Desde el miércoles 13 de mayo llegará una propuesta renovada con el mismo objetivo: garantizar un espacio de escucha donde la palabra tenga peso y valor.

«Pepino» Abraham en esta oportunidad lleva adelante una charla íntima y cargada de historias, el referente local repasa su recorrido, los momentos más duros de su vida y la evolución de un oficio atravesado por el compromiso y la palabra.

El episodio se estrenará este miércoles 6 de mayo a las 20 horas, a través del canal de YouTube de En Línea Noticias, con la conducción de Fabricio Lucio y la dirección de Jorge Alberto Scotton.

«Pepino» lidera una empresa familiar que se lleva -entre sus distintas etapas- 48 años de trayectoria, desde allí, Abraham reconstruye su historia desde los inicios en el barrio Jardín —“el corazón de mi vida”, define— hasta la consolidación de un servicio que dejó huella en generaciones de olavarrienses.

Su camino está profundamente marcado por sus padres, quienes iniciaron el emprendimiento en 1978 y le transmitieron una lógica de trabajo que aún sostiene: “La palabra es la base. Si vos cumplís, el resto viene solo”.

Uno de los momentos más determinantes de su vida llegó cuando debió hacerse cargo del negocio familiar tras la muerte de su padre. “La realidad me agarró muy crudo”, recuerda. Desde entonces, no solo sostuvo la empresa, sino que la llevó a crecer y expandirse por distintas ciudades de la región, organizando eventos de gran escala durante más de una década. “La fiesta es una sola. No se puede repetir. Si fallás, no hay vuelta atrás”, sintetiza sobre la exigencia del rubro.

La entrevista también permite entender cómo cambió la gastronomía con el paso del tiempo. Desde el rol del servicio hasta la lógica de las celebraciones: “Antes la comida era el 90% de la fiesta. Hoy es mitad comida, mitad música”. En ese recorrido, marca un punto de quiebre claro: “Después de la pandemia cambió todo”, especialmente en los tiempos, las dinámicas y las expectativas de los clientes.

El episodio suma además una serie de anécdotas que atraviesan toda su carrera: viajes por rutas de la provincia, eventos multitudinarios, situaciones límite y celebraciones que quedaron en la memoria. “Disfruto mucho la previa, el armado. El evento en sí te exige tanto que lo vivís con la cabeza en mil cosas”, cuenta.

Más allá de la experiencia, Abraham deja una definición que sintetiza su forma de vida y de trabajo: “Yo quiero poder cruzarme con cualquiera en la calle y saludarlo. Si tengo que bajar la cabeza, algo hice mal”.

El episodio 58 de CoNverSo propone así un recorrido cercano y profundo por la historia de uno de los nombres más reconocidos de la gastronomía local, en una charla que combina memoria, oficio y valores.