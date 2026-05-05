Costos del transporte: suben 2,42% en abril y acumulan 17,8% en 2026

Los costos del transporte de cargas aumentaron 2,42% en abril y acumulan una suba del 17,8% en lo que va de 2026, según el Índice de Costos del Transporte (ICT) elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas y auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El dato confirma una desaceleración respecto de marzo, aunque mantiene la presión sobre el sector.

El informe señala que, tras el fuerte salto del 10,15% registrado en marzo —el más alto en más de dos años—, abril mostró un incremento más moderado. Sin embargo, el nivel general de costos continúa elevado y con impacto directo en la estructura operativa de las empresas.

En términos acumulados, el ICT registra un 17,8% en el primer cuatrimestre, por encima del 10,3% del mismo período de 2025. A nivel interanual, la suba alcanza el 46,4%, reflejando una dinámica sostenida de incrementos.

Qué rubros explican la suba

El principal factor de aumento en abril fue el rubro Personal (Conducción), con una suba del 6,14%, producto de la segunda cuota del acuerdo paritario del convenio colectivo 40/89. Este ajuste también impactó en otros componentes como Reparaciones (+1,81%) y Gastos Generales (+3,35%).

Entre los incrementos más significativos se destacó además Lubricantes, con un 7%. En cambio, el Combustible subió 1,33%, luego del fuerte aumento de marzo y en el marco del congelamiento temporal aplicado por YPF.

Neumáticos (+1,05%) y Peajes (+0,52%) registraron subas moderadas, mientras que el Costo financiero avanzó 0,82%. El resto de los rubros se mantuvo sin cambios.

El peso del combustible y la incertidumbre

Pese a la desaceleración mensual, el sector continúa condicionado por el aumento del gasoil, que acumula un 31% en lo que va del año y sigue siendo uno de los principales componentes del costo.

A este escenario se suman señales de desaceleración económica y el deterioro de la infraestructura logística, factores que complejizan la actividad. Además, el diferimiento en la actualización de los impuestos a los combustibles —vigente desde 2024— introduce incertidumbre sobre la evolución de los costos en los próximos meses.