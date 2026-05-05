Trabajos hidráulicos en Ituzaingó Norte: intervienen una de las zonas más afectadas por las lluvias

El Municipio de Olavarría avanzó este martes con trabajos hidráulicos en la prolongación norte de la avenida Ituzaingó, a la altura del cruce con la Ruta Nacional 226, donde intervino un sector afectado por las recientes lluvias con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y normalizar la circulación.

La intervención se concentró sobre un canal aliviador, donde se realizaron tareas de limpieza y rectificación. Se trata de una zona sensible, no solo por el impacto de las precipitaciones, sino también porque funciona como acceso a establecimientos, viviendas y al relleno sanitario.

No es la primera acción en ese punto. Días atrás ya se habían colocado alcantarillas en distintos tramos, una medida orientada a ordenar el paso del agua y, al mismo tiempo, sostener la transitabilidad en un sector que suele presentar complicaciones cuando se registran lluvias intensas.

Las tareas forman parte de un seguimiento que el área de Obras Públicas viene realizando sobre puntos críticos de la ciudad, en paralelo a reclamos vecinales que advertían sobre la situación en ese sector.

En simultáneo, el Municipio desplegó trabajos de mantenimiento vial en otros puntos de Olavarría, con intervenciones en los barrios AOMA, Villa Aurora y en el sector comprendido entre las avenidas Colón y Eva Perón.