Llegó “MÍO”, el chatbot para hacer trámites y pedir turnos en el Municipio

El Municipio de Olavarría puso en funcionamiento “MÍO”, un chatbot que permite realizar trámites, consultas y solicitar turnos desde el celular, con el objetivo de centralizar en una sola plataforma digital distintos servicios que brinda la comuna.

Ph: Ilustración.-

La herramienta funciona a través de WhatsApp y se presenta como una ampliación del sistema que hasta ahora estaba destinado únicamente a la gestión de turnos médicos. Desde ahora, incorpora nuevas opciones vinculadas a distintas áreas municipales.

Entre los servicios disponibles, se encuentran la solicitud de turnos en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, además de gestiones ante Habilitaciones, Licencias de Conducir, Casa de Tierras y Regularización Dominial, así como consultas sobre tasas, deudas y áreas como Turismo, Deportes y Ambiente.

El acceso se realiza agendando el número 2284 22-9029 o ingresando a la web oficial del Municipio, donde un asistente virtual redirige directamente a la conversación en WhatsApp. Allí, un menú interactivo guía al usuario en cada trámite.

Desde el área de Planificación Estratégica, que impulsó el desarrollo, señalaron que el objetivo es simplificar el acceso a servicios que hasta ahora se encontraban dispersos en distintas dependencias.

En ese sentido, la directora del área, Carolina Planes, explicó: “Para quienes ya lo están usando, es el mismo número, pero ahora también van a poder consultar distintos trámites, no solo limitados a cuestiones de salud, sino a otros servicios y programas que tiene la Municipalidad”.

Además, remarcó que la iniciativa busca concentrar en un solo canal distintas gestiones. “Lo que buscamos es facilitarle a la comunidad la gestión y el acceso a cada uno de los trámites. Cuestiones que estaban quizás atomizadas o separadas, estamos integrándolas”, sostuvo.

La implementación del chatbot se complementa con otras herramientas digitales como el portal “Mi Olava”, que también centraliza información y servicios municipales disponibles durante todo el día.