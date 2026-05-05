Loma Negra se desprende de activos y subastará una decena de viviendas en Sierras Bayas
La venta será el 20 de mayo a través de Monasterio Tattersall. También se incluyen propiedades en Villa Cacique, en el partido de Benito Juárez.
La empresa Loma Negra subastará el próximo 20 de mayo un total de 10 viviendas en Sierras Bayas, partido de Olavarría, con valores base que oscilan entre 14.750 y 51.000 dólares, en el marco de un proceso de venta de activos inmobiliarios.
La operación estará a cargo de Monasterio Tattersall y se realizará bajo la modalidad de cierre de ofertas, que comenzará ese mismo día a las 13 horas.
En total, la subasta incluye 23 propiedades: además de las 10 viviendas en Sierras Bayas, se suman otras 13 ubicadas en Villa Cacique, partido de Benito Juárez.
El dato que más impacto genera es el valor de las unidades, con precios que parten desde los 15 mil dólares y llegan hasta los 29 mil, lo que posiciona a la oferta por debajo de los valores habituales del mercado inmobiliario en la región.
Las viviendas forman parte de inmuebles históricamente vinculados a la actividad de la empresa en distintas localidades, lo que le da a la subasta un componente particular en términos locales, especialmente en Sierras Bayas.
Los interesados podrán acceder al catálogo completo con detalles, fotografías y condiciones a través de la plataforma de la consignataria, donde también se establecen los requisitos para participar del proceso.
La venta se inscribe dentro de una política de reorganización de activos por parte de la compañía, en un contexto en el que distintas empresas revisan su patrimonio inmobiliario.
La propuesta constituye una oportunidad para acceder a viviendas a valores competitivos en entornos naturales, así como para invertir en zonas con potencial de crecimiento y valorización.
Desde Monasterio Tattersall Subastas de Activos se destacó que en Villa Cacique, ubicada cerca de Olavarría y Tandil, se subastarán chalets de dos y tres habitaciones, emplazados en terrenos arbolados. Algunas unidades cuentan con pileta, garage, parrilla y living con hogar.
La localidad se destaca por su tradición industrial vinculada al sector cementero y por su ubicación estratégica, que favorece el desarrollo de proyectos logísticos, industriales, comerciales o residenciales.
Por su parte, desde Monasterio Tattersall Subastas de Activos se indicó Sierras Bayas se distingue por su entorno serrano, su historia ligada a la industria de la piedra y su creciente desarrollo turístico, que la posiciona como un destino en expansión. En esta localidad se subastarán propiedades de amplios ambientes, ideales tanto para vivienda permanente como para inversión.