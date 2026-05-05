Olavarría será sede de la primera ronda de financiamiento PYME 2026

Olavarría será sede por primera vez de la Ronda de Financiamiento PyME 2026, una iniciativa orientada a facilitar el acceso al crédito y fortalecer el vínculo entre el sistema financiero y el entramado productivo local. La actividad se realizará el próximo 13 de mayo, de 9 a 11, en el Club Social Olavarría, en General Paz 2734.

La propuesta es impulsada por la Unión Industrial de Olavarría, el Parque Industrial de Olavarría y la Sociedad Rural local, y reunirá en un mismo espacio a bancos públicos y privados, entidades financieras, Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y fondos de garantía públicos.

Entre las entidades participantes se encuentran FOGABA, Garantizar SGR y los bancos Galicia, Santander, ICBC, Comafi, Provincia, Patagonia, Industrial (BIND), BBVA, Credicoop y Macro.

Uno de los aspectos centrales del encuentro será su modalidad, ya que permitirá a empresas, industrias y comercios acceder a distintas opciones de financiamiento sin necesidad de gestionar reuniones individuales con cada entidad. De esta manera, se busca agilizar el proceso y generar un contacto directo entre la oferta financiera y las necesidades del sector productivo.

La jornada estará dividida en dos instancias. En primer lugar, cada entidad contará con 10 minutos para presentar sus principales líneas de financiamiento orientadas a PyMEs. Luego, se habilitará un espacio de vinculación directa para consultas específicas y contacto con representantes.

Desde la organización señalaron que el objetivo es acercar herramientas concretas que permitan optimizar tiempos de gestión y generar nuevas oportunidades de crecimiento en un contexto donde el financiamiento resulta clave para la actividad económica.

Los cupos son limitados y la inscripción es obligatoria a través del siguiente formulario: https://forms.gle/PnnK58F91GGCAWjB9.