Votante de Milei, antiperonista y proveedor municipal: quién es el contratista que involucró a Manuel Adorni

Fuente: Agencia DIB

Matías Tabar, el contratista que declaró que el Jefe de Gabinete Manuel Adorni le pagó US$ 245.000 en efectivo por la remodelación de una vivienda, es un vecino conocido de Capilla del Señor, partido de Exaltación de la Cruz. Su perfil político, marcado por un fuerte posicionamiento antiperonista, aparece ahora en el centro de la polémica.

Tabar se desempeña como vicepresidente de AA Arquitectura SRL y, en paralelo, mantuvo vínculos laborales con el municipio local, cuya intendencia está a cargo de Diego Nanni, dirigente cercano a Axel Kicillof. Esa doble condición —contratista y proveedor municipal— alimentó cuestionamientos en redes sociales sobre su declaración.

Según reconstrucciones en Exaltación de la Cruz, Tabar se manifestó en reiteradas oportunidades como votante de Juntos por el Cambio, espacio referenciado en Mauricio Macri, y luego de La Libertad Avanza, alineado con Javier Milei. En ese marco, su actividad en redes sociales muestra un discurso abiertamente anti kirchnerista, con críticas a la obra pública, al sindicalismo y a dirigentes como Roberto Baradel y los Moyano.

En el plano judicial, Tabar declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita que Adorni le habría abonado “por izquierda”, es decir sin facturación, una suma cercana al cuarto de millón de dólares por trabajos en una vivienda cuyo costo estimado sería menor. La acusación abrió un nuevo frente político y judicial.

En esa ciudad, sin embargo, ponen en duda el monto declarado, en función de los valores del mercado inmobiliario de la zona. La propiedad está ubicada en el country Indio Cuá, un desarrollo que no se caracteriza por el lujo, lo que genera sospechas sobre la cifra mencionada.

Tabar también es conocido por su actividad profesional junto a Facundo Heine, tras un emprendimiento previo fallido con su hermano. Además, su entorno familiar mantiene vínculos comerciales con el municipio de Exaltación de la Cruz: su esposa, María Laura Passarella, fue proveedora de indumentaria —incluidos ambos de enfermería— y también se desempeñó como concejal.