Un cambio en el paisaje

Un año de gestión de Maximiliano Wesner en la Municipalidad, el intendente en la calle y la comunicación directa con los vecinos, el acuerdo paritario con el STMO y dos mensajes del Ejecutivo. Lo que viene: el debate del Presupuesto 2025.

Volver a las Fuentes por Alexis Grierson y Josefina Bargas



Un año después

Diciembre de 2023 fue un mes que será muy recordado en Olavarría por muchas razones. Por un lado, los temporales que afectaron a la ciudad con muy graves consecuencias sobre la infraestructura. Y por otro, también fue el cambio de gestión con la asunción de Maximiliano Wesner en la intendencia.

Del primer año de su mandato habló en una entrevista con la periodista Claudia Bilbao donde contó de su impronta de gestión, la prioridad de estar en la calle y tomarse el tiempo de la charla cara a cara. “Tratamos de llegarle al vecino de esa forma, de estar y permanecer” dijo.

Es que la comunicación es un eje clave para la política siempre. Y para los gobiernos locales, el contacto personal es un extra que puede aprovecharse muy a favor. Sobre todo como en este caso, cuando las gestiones son bastante nuevas y no tienen tanto pasado con sombras que se les puedan volver en contra.

¿Qué queremos decir? El intendente en la calle es todo a favor y Wesner quiere exprimir las oportunidades sin estirarlas. “Es la octava actividad del día” le contó el equipo de prensa a VAF el viernes en Atardecer en la Feria mientras Wesner hablaba con uno de los expositores y los ocasionales clientes de uno de los puestos frente al arroyo. Saludos, un chiste, un comentario, pedidos de fotos fueron las interacciones que alcanzamos a ver en los pocos minutos que compartimos.

A modo de botón de muestra citamos las palabras del presidente del Club Pueblo Nuevo, José Maceo. “Lo que es muy importante de Maxi es que aunque te tengan que decir que no se puede, te pongan el oído. Es fundamental que te escuchen y te acompañen. Es una de las cosas que más valoro de esta gestión municipal” respondió en una entrevista. Planteó “la situación difícil” en lo socioeconómico que registran los clubes, a la par que buscan sostener sus propuestas deportivas.

No es lo mismo

Cerró la última negociación paritaria del año entre el Sindicato de Trabajadores Municipales y el Municipio. Se anunció el jueves de manera oficial: aumento del 20,94% y un bono de fin de año de $220.000”. El porcentaje de suba se aplicará en 3 veces, el acuerdo llega hasta febrero. A su vez, los incrementos son diferentes para distintos ámbitos laborales: el personal del escalafón Obrero y Servicios, Administrativo, Técnico y Profesionales de la Administración tendrá el primer mes suba de 14%, el personal profesional de la Salud percibirá primero 10% y para personal superior se definieron tres partes de pago casi iguales. Esto sumado al bono navideño que se había anunciado la semana anterior y con el agregado de que la semana próxima se pagará el aguinaldo.

La mesa paritaria fue resolutiva y en pocos días se llegó al acuerdo.

La primera consecuencia fue que el STMO levantó la carpa, aunque no inmediatamente. Fue en dos etapas. Primero por la tarde del viernes, con el movimiento de algunos elementos que estaban dentro de la estructura, pero la carpa seguía en pie. Entre las 22 y la 0 de ese día se terminó de quitar. Dicen que había poco personal disponible para llevar a cabo las tareas y por ello es que se hizo de esa forma. Lo concreto es que el paisaje ya es otro: la esquina de Rivadavia y San Martín ya no luce un conflicto antes de entrar.

No hubo declaraciones. Ni del STMO ni del Ejecutivo. Y dicen que eso también fue parte del acuerdo. El cierre de negociación se comunicó públicamente desde el Municipio con la información que linkeamos más arriba, y casi con el mismo mensaje a los trabajadores a través de un comunicado que firmó Wesner con “un abrazo”. “Nos alegra concretar este acuerdo y poder llevarles una mayor tranquilidad a las familias” expresó.

¿Fue el primer acuerdo del año? Los cierres de negociaciones paritarias a lo largo del año se conocieron mediante decretos y el STMO salió a expresar sus cuestionamientos a través del secretario general José Stuppia. Aludió mayormente a lo negociado en 2023 que no se cumplió desde el Ejecutivo y apuntó principalmente contra la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar y contra César Valicenti. Los discursos subieron el tono de confrontación desde fines de septiembre en adelante cuando se instaló la carpa, al cierre de la negociación del noveno mes del año, que también había dispuesto la suba salarial por tres meses.

En la entrevista del primer año de gestión Wesner insistió en que antes hubo otras negociaciones que se cerraron por acuerdo con el STMO y buscó sentar dos ideas. Por un lado, que “no hay un enfrentamiento” de la gestión con el STMO ni con sus dirigentes. “Esto no es una pulseada” volvió a definir después. Encuadró las acciones que llevó adelante como “marcar las cosas que están mal” en referencia a lo de la playa de camiones de la semana pasada, la denuncia por los alrededor de 70 empleados cedidos, por los descuentos salariales mal aplicados. Y un largo etcétera de acciones con las que se buscó esmerilar el poder de los directivos del STMO. Incluso lo presentó como un “reordenamiento” y “hacer lo que hay hacer”. “Eran decisiones que había que tomar, gestionamos para tomar decisiones” dijo en lo que sonó a contraste con la gestión anterior de Ezequiel Galli.

“Esto a mí no me aleja de los trabajadores” subrayó Wesner. Aquí surge la segunda idea que dejó. El subtitulado dirá: el STMO no son “los trabajadores”. Señaló al rol de la comunicación, este cara a cara del que hablamos en el apartado anterior para validar su accionar y recoger respuestas.

Al igual que con los vecinos, el intendente se muestra en un diálogo directo con los empleados para el que prescinde de intermediaciones. Así contó que recorre “las oficinas” de los palacios y “los talleres municipales” para preguntarle a los afectados/beneficiados directos de las medidas, como el cierre paritario por ejemplo.

Variables y contexto

Un aumento de 21% por tres meses es, en este momento -porque Argentina- más que la inflación proyectada para ese lapso. En principio el cierre es muy positivo. De hecho, desde el Ejecutivo se ha planteado a lo largo del año la intención de “acompañar la inflación” con los aumentos de sueldos.

Pero esa sola variable no explica todo. Para muchos de los trabajadores el punto de partida ya es bajo y de eso es consciente el Ejecutivo. Por ahora para ello no hay respuesta posible. Y todo eso se combina con las modificaciones de otras variables, externas a lo local y de alcance para toda la población: el creciente aumento del valor de la canasta básica alimentaria y el indetenible incremento de los costos de servicios que además derivaron en la modificación de las proporciones de gastos. El aumento del índice de pobreza e indigencia a lo largo del año es el dato que traduce todo esto a la realidad.

El Municipio ha estado claramente afectado por la reducción de ingresos. El Impuesto a la Piedra es el que marca la tendencia, a partir de las bajas de 30% interanual en los despachos de cemento y del 40% interanual en los despachos de piedra granítica. Son el producto que más tributa y el producto de mayor volumen de producción.

Pero no todo es negativo. De hecho, el porcentaje de aumento salarial definido habla de un Municipio con los números fortalecidos y con mejores posibilidades que en septiembre, cuando se cerró un aumento de 12% por los siguientes tres meses. “Hace cuatro meses este aumento no lo podíamos dar” dijo después del cierre paritario una fuente del Ejecutivo.

Y con esto nos encaminamos a lo que sucederá el martes: va a sesionar el Concejo Deliberante para tratar el Presupuesto 2025. Los gastos y los recursos del año que viene van a ser debatidos por todos los bloques. Los números para la aprobación parece que están. De hecho, lo dejaron entrever Francisco González y Sebastián Matrella el viernes por la tarde. En diálogo con VAF adelantaron que van a presentar un discurso con posiciones críticas hacia algunos contenidos del proyecto, pero que en líneas generales el bloque mantiene la misma postura de los últimos años: votar afirmativamente los presupuestos.

Recordemos además que la bancada de la UCR sumó un integrante: el jueves pasado reasumió Belén Vergel por la licencia solicitada por Miriam Mosescu de Pro-ERF. Con esto, aún si de los otros bloques opositores no se suman más manos, la mayoría ya está prevista sin necesidad del doble voto del presidente.

Los que no adelantaron su voto son los concejales de La Libertad Avanza, aunque remarcaron su postura contraria a la gestión. “Este presupuesto plantea gastar un 26% más con una reducción de los ingresos de un 17%. Nosotros decimos que hay una inconsistencia grave” dijo Oliver Gamondi al periodista Martín Rodríguez.

Sin adelantarnos mucho, presumimos que muchas críticas de la oposición se van a dirigir al gasto previsto en obras públicas. Es que cuando el hoy oficialismo era oposición hacía especial hincapié en esta área con numerosos cuestionamientos a la entonces gestión de Ezequiel Galli. Los señalamientos de diferencias entre “decir” y “hacer” van a ser repetidos en los discursos.

Antes de debatir el Presupuesto, habrá asamblea con mayores contribuyentes para aprobar el programa de Lucha contra la Tucura y modificaciones impositivas que impulsa el Ejecutivo (son estas). La sesión preparatoria se hizo el lunes pasado, en la sede del HCD.

“No es un cangrejo”

Todo octubre, todo noviembre, medio diciembre. Los afiliados de IOMA de Olavarría -y más distritos- siguen sin prestaciones médicas y sostienen la queja. La semana pasada hubo un anuncio que expuso la posibilidad de que IOMA vuelva a acordar con FEMEBA. De eso hablamos en la edición anterior y la verdad es que cada dato que se sabe está más cercano a un aporte a la confusión que a las certezas que requieren este tipo de situaciones.

Después de mucho tiempo se expresó Homero Giles. El titular de IOMA respondió a la publicación de un medio provincial y aseguró que sostiene sus críticas a la Federación. “No dimos marcha atrás en nada. FEMEBA es un intermediario que se queda con mucho dinero de los médicos y les paga tarde, eso hace al IOMA ineficiente. Solo seguiremos trabajando con FEMEBA si dejan ese rol y el IOMA puede pagar directo a los médicos” fueron sus palabras. Pocas pistas de por dónde va la negociación tantas semanas después.

La senadora provincial Lorena Mandagarán, oriunda de Azul, estuvo en Olavarría. Contó que su bloque (UCR+Cambio Federal) tuvo acceso al convenio que se analiza. “Trascendió la posibilidad de un nuevo acuerdo y muchos pensamos en el mamarracho de toda la situación que hicieron pasar a miles de afiliados en 3 meses. Eso hizo que se frenara” este nuevo acuerdo dijo.

La legisladora sostuvo que el acuerdo entre IOMA y FEMEBA “era público. A nosotros nos había llegado un documento donde oficialmente se establecía el nuevo convenio, el cual celebrábamos porque era nuevamente prestar el servicio. Y hace días se volvió a diluir. Me parece que es una tomada de pelo, una irresponsabilidad. De una falta de planificación y de estrategia” criticó.

Mandagarán contó que en el Senado han tratado a lo largo del año muchos proyectos vinculados con las prestaciones de IOMA y con las irregularidades de FEMEBA, incluyendo un pedido de reducción de cobro a los afiliados ante la falta de servicio. Pero apuntó que su bloque es minoría, por lo que no pudieron imponer el tratamiento de los proyectos. “Nosotros no vamos en contra del oficialismo, vamos al derecho que tienen todas las personas de acceder a la salud. A IOMA lo tienen tanto oficialistas como opositores. Además, el acceso a la salud no está garantizado y te descuentan como si te prestaran el servicio. Eso es una estafa” dijo.

Como casi desde el inicio del conflicto, los afiliados autoconvocados mantienen las manifestaciones semanales para visibilizar la situación y demandar la pronta solución.

El martes reiteraron su mensaje al Círculo Médico de Olavarría para exponer -como lo hacen desde el principio- su visión de que la entidad local debería conveniar directamente con IOMA, sin intermediarios. “La gestión del Círculo Médico con el doctor Andrés Stratta a la cabeza, es lamentable. Hemos tenido unas charlas personales con él y le hemos dicho que nosotros no queremos a COCEBA. El domingo 1 de diciembre a la noche me enviaron un mensaje que decía que no iban a aceptar el convenio, pero al día siguiente Stratta salió en los medios para anunciar que estaban en tratativas de llegar a un acuerdo”, aseguró una de las afiliadas afectadas.

Una foto más cerca

Ezequiel Galli estuvo reunido con los dirigentes libertarios de la provincia, Alejandro Carrancio y Geraldine Calvella en Mar del Plata. Hubo foto y comunicado para dar a conocer la reunión con contenido de gestión y partidario neto. ¿Cómo llegamos hasta acá? Galli ya ha contado que mantiene diálogo con ambos referentes bonaerenses del partido La Libertad Avanza, además de lo que sucede en el plano local con Celeste Arouxet y Guillermo Lascano.

La semana pasada hubo una suerte de crítica por parte del referente seccional libertario Alejandro Speroni quien buscó de alguna manera limitar la relación entre Galli (y su grupo) con los libertarios y dejar subrayada la precariedad del acercamiento. Algo que, cabe señalar, así lo han presentado tanto Galli y su entorno como Lascano y Arouxet: el diálogo entre los dirigentes se da «por si» hay algún acuerdo «de arriba»de cara a las Legislativas 2025, además de tener como punto en común las críticas a la actual gestión municipal.

La reunión que se dio a conocer ayer fue por ese lado y mostró que el ex intendente tiene claras intenciones de profundizar su relación con la Libertad Avanza en su rol de referente seccional, además de evidenciar esos contactos hacia arriba y hacia abajo. Las críticas a Kicillof fueron un eje de la charla, así como “seguir buscando puntos en común para trabajar de manera responsable en los distintos distritos de la séptima sección electoral”.

“Estamos con un diálogo muy fluido con dirigentes de la Libertad Avanza que se referencian en Sebastián Pareja como Celeste Arouxet y Guillermo Lascano que tienen una misma visión de cara al futuro” dijo Ezequiel Galli. Cumplió con lo que parece ser una pauta libertaria de nombrar a todas las referencias.

La identidad política del ex jefe comunal está en un proceso de cambio, hasta ahora es una ampliación pero no perdemos de oído que en su última aparición pública definió a su grupo como «un vecinalismo».

La UCR mira hacia adelante

El viernes hubo acto en el Comité Radical para que asuman las nuevas autoridades. En rigor es una nueva comisión, definida con lista de unidad después de 20 años de elecciones internas. Pero se mantiene la presidenta: Belén Vergel asumió su segundo mandato, que se extenderá por dos años.

Agustín Gianibelli es el vicepresidente, Antonela Díaz es secretaria general y Germán Salomón es tesorero. Nahuel González es el presidente de Juventud Radical.

Fue un acto con importante concurrencia, con la asistencia de -efectivamente- los referentes de las líneas internas que componen la conducción. Vergel subrayó la unidad como «valor» y trazó un objetivo electoral que supera al 2025: habló de «la intendencia de Olavarría» como «el gran desafío».

El pasado de disputas internas fue motivo de evocaciones en la charla con varios dirigentes. Las últimas elecciones que tuvieron a Bebe Lanceta como candidato y las últimas que tuvieron a la hoy libertaria Celeste Arouxet fueron recordadas como las más picantes. Pero ya pasaron algunos años. Hoy la dirigencia se ubica en nuevo lugar y con otra impronta que lleva las miradas al sillón de la intendencia.

«Diferencias intrascendentes»

El lunes pasado, en Moreno se llevó adelante el encuentro del PJ bonanerense en el que estuvieron otra vez juntos Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof. Fue una reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista con lo que estuvieron dos consejeros de Olavarría, Liliana Schwindt y Guillermo Santellán.

La interna entre Cristina y Kicillof parece haber bajado la espuma. “Son diferencias intrascendentes para las problemáticas que estamos viviendo hoy. Muy intrascendentes” consideró Liliana Schwindt sobre esa reunión. “Nosotros siempre tenemos reuniones que se picantean un poco. Y está bueno y está bien que en las reuniones haya a veces reclamos y diferencias de opiniones. Porque somos muchos y las circunstancias y los contextos de lo que vivimos hace que tengamos diferencias de cómo encarar el proceso electoral que viene, de cómo plantarnos ante el gobierno que hace Javier Milei, discusiones normales dentro de un partido político” contó sobre lo que expusieron los consejeros.

Definió como “tonterías” las diferencias entre los sectores del peronismo y buscó apuntar críticas contra la gestión de Javier Milei. Además, habló del plano local para señalar que «las cosas están bien»: la concejal puso de relevancia el haber logrado ganar la intendencia el año pasado después de décadas para reafirmar su mirada de priorizar la unidad, en línea con lo que había dicho sobre el PJ bonaerense. Por lo pronto, el peronismo ingresa en el camino del orden para encarar el año electoral que en breve comenzará.

Negativa

El bloque UCR+Cambio Federal anunció su intención de rechazar el Presupuesto 2025 de la Provincia. Acusaron al Ejecutivo de hacer una ley que “perjudica directamente a los contribuyentes y carece del trabajo técnico y político necesario”.

Lorena Mandagarán, integrante de ese bloque, contó en Olavarría que a diferencia de años anteriores, esta vez los legisladores no pudieron hablar con los ministros para consultar sobre el proyecto de gastos para el año que viene ni tampoco fueron escuchadas sus sugerencias de cambios. “Es una limitante para trabajar” definió la senadora quien se quejó de que el oficialismo “insistió con llamar a sesión para que el presupuesto sea aprobado. En estas condiciones no podemos aprobar”. Apuntó a la falta de respuestas sobre lo ejecutado este año y que no hubo precisiones sobre las proyecciones de gastos en áreas como educación, salud y obras públicas.

“No se permite hacer preguntas ni aportes. Pretenden que se apruebe un presupuesto a libro cerrado” resumió. En Diputados, donde primero se debaten los presupuestos, el oficialismo tiene mayoría para avanzar con la aprobación.

La llegada de Mandagarán a la ciudad se relaciona con la comisión que preside en el Senado: estuvo en la sede de la UCR donde se reunió con integrantes de las comunidades educativas de educación especial, afectadas por la medida que dispuso la Jefatura de Educación que obliga al egreso de todos los estudiantes que ya cumplieron con el ciclo lectivo sin ofrecer más alternativas de inserción educativa.

Es una problemática que se expuso hace menos de un mes y que apremia a los afectados ya que estamos en plazo de cierre del ciclo lectivo: temen que no se les permita el ingreso a las escuelas en 2025.

Entre las propuestas de acción de la senadora se habló de los límites de la educación especial para adultos y en ese sentido podría surgir un proyecto de ley y una gestión en el área de Educación.

Cortitas

Axel Kicillof sorprendió. “Si el Gobierno nacional quiere vaciar o vender Aerolíneas Argentinas a una empresa extranjera o a un grupo amigo, la Provincia de Buenos Aires no lo va a permitir” dijo el gobernador el lunes. Llovieron críticas de la oposición, pero destacamos que en una época en la que el presidente estira los límites de lo posible en política -más allá de estar en acuerdo o en desacuerdo con cada medida-, que más dirigentes se atrevan a hacer lo mismo.

204 ordenanzas en 2024. Cerró el periodo ordinario del HCD y desde el Legislativo se emitió un informe con el raconto de lo actuado. Además, se aprobaron 97 resoluciones, 42 comunicaciones y 34 pedidos de informes en 17 sesiones.

Hay acuerdo de pago para CAMMESA. A fines de octubre, el mayorista de la electricidad amenazó con intervenir distribuidoras que mantenían deuda y mencionó a Coopeletric. En los últimos días, se informó que a través de ADEERA, todas las distribuidoras accederán a un acuerdo para ponerse al día. Quedó en evidencia que buscaban recuperar fondos de las principales distribuidoras -EDENOR y EDESUR- que quedaron incluidas. En Coopelectric nos informaron que no tienen datos de este acuerdo. Por otro lado, todos los usuarios de electricidad del país vamos a pagar un “cargo fijo” para financiar una obra en el sistema de transporte de alta tensión: sumale entre 1 y 3% a tu factura. No es un impuesto, no insistas con eso.

