Urgente/ Al menos una persona fallecida y varios heridos tras el incendio de un geriátrico

Al menos una persona murió y otras varias resultaron heridas como consecuencia de un incendio registrado en la noche de este lunes en una vivienda de dos plantas que funcionaba como geriátrico.

El siniestro se produjo cerca de las 22 horas en una propiedad ubicada en la intersección de 25 de Mayo y calle 110.

El edificio siniestrado tenía entrada por calle 110 y una segunda entrada por calle 112.

Tras declararse el incendio, todas las fuerzas de seguridad y emergencia de la ciudad trabajaron de manera coordinada para menguar los efectos del siniestro.

Luego de varios minutos de intenso trabajo, el fuego fue controlado por más de media docena de unidades de Bomberos Voluntarios que acudieron a la emergencia. Además, en el lugar se desplegó un importante operativo sanitario, con la intervención de decenas de ambulancias del sistema público y privado de salud.

Vecinos del sector, además, dispusieron de un camión para colaborar con los bomberos y poder extraer a los asilados que se encontraban en el primer piso.

Luego de las primeras atenciones, varias de las personas afectadas fueron trasladadas al Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, a la clínica María Auxiliadora y al Sanatorio CEMEDA.

Asimismo, al menos cuatro bomberos que participaron de la primera intervención —identificados como Vizzolini, Fonseca, Arévalo y López— debieron ser asistidos y trasladados también al Hospital Municipal y a la Clínica María Auxiliadora, como consecuencia de la exposición al humo y las tareas realizadas durante el operativo.

Durante varios minutos se vivieron momentos de tensión y desconcierto en el lugar, con la presencia de personas que se acercaron para consultar por familiares que residían en el hogar.

Las causas del incendio y la identidad de la persona fallecida son materia de investigación.