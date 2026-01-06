Muestras, música en vivo y actividades deportivas: todas las actividades de Olavarría en Verano

En el marco del Programa Municipal “Olavarría en Verano”, durante los próximos días se desarrollarán diversas propuestas culturales, artísticas, recreativas y deportivas, organizadas por el Municipio de Olavarría, que se extenderán a lo largo de todo el receso estival.

El calendario es el resultado del trabajo articulado entre distintas áreas municipales y tiene como objetivo ofrecer actividades para todas las edades, tanto en la ciudad como en las localidades, promoviendo el disfrute de los espacios públicos durante el verano.

Jueves 8 de enero, desde las 19:30 horas, se realizará la 1ª Correcaminata Nocturna con punto de encuentro en el Centro Cultural Municipal “San José”. La propuesta comenzará con una clase abierta de gimnasia, continuará a las 20:30 con las carreras infantiles y tendrá su largada principal a las 21 horas, con un recorrido de 3 kilómetros. La inscripción es gratuita y se realiza de manera online.

El viernes 9 de enero, a partir de las 18 horas, el veredón del Museo Dámaso Arce será escenario del Mercado de Artistas, una propuesta que busca difundir y comercializar obras de artistas locales, acompañada por música en vivo. Desde las 20 horas se presentarán Luna y Valentina y el proyecto “Música para contar”, integrado por Agustín Begue, Inés Maddío e Ignacio Carlotto. Ese mismo día, desde las 19:30, quedará habilitada la Sala Flúor, una experiencia sensorial destinada a todas las edades, con ingreso por grupos reducidos, que podrá visitarse hasta el 1° de febrero.

El sábado 10 de enero, desde las 18 horas, el Museo Emiliozzi inaugurará la muestra “Night Rider”, acompañada por una exposición de autos de colección sobre calle Necochea, foodtrucks y presentaciones musicales. En simultáneo, el Museo de la Piedra “Emma Occhi” de Sierra Chica ofrecerá una nueva edición de “Tardecitas de Museo”, con artesanos, música en vivo, talleres, baile y visitas guiadas para toda la familia. Más tarde, a las 19 horas, en el Centro Cultural San José, se realizará la actividad performática “Celebración de la Liturgia”, en el marco de la muestra del artista Juan Martín Sisti, con música en vivo, palabras del autor y una degustación compartida. Durante la noche, entre las 20 y las 22, el Museo de las Ciencias desarrollará la Noche Flúor, con talleres simultáneos de Mega Fauna Flúor y Astro Flúor, con cupos limitados e inscripción en el lugar. El cierre de la jornada será a las 20:30, con “Música bajo las estrellas” en el patio del Centro Cultural San José, con presentaciones de Barriga y Amor Descartable.

Finalmente, el domingo 11 de enero, continuará la propuesta de la Sala Flúor en el Museo Dámaso Arce desde las 19:30, mientras que a las 20 horas la Casa del Bicentenario será sede de Rock en Bicentenario, con shows en vivo de Los Bredda, Los Pacientes del Doctor Álvarez y El Mundo Limón. Además, el Museo de las Ciencias repetirá la Noche Flúor, entre las 20 y las 22 horas, con talleres para todo público y cupos limitados.

Toda la programación puede consultarse y actualizarse a través del sitio web oficial del Municipio y en las redes sociales Olavarría Municipio y Olavarría VA.