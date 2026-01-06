Multitudinaria presencia en Sierras Bayas por la 61° edición de la Fiesta Nacional de los Reyes Magos

Imagenes Mauricio Latorre



Una multitud se encuentra presente en la localidad de Sierras Bayas para participar de la sexagésima primera edición de la Fiesta Nacional de los Reyes Magos. Las actividades en el predio destinado a la recepción de Melchor, Gaspar y Baltazar comenzaron alrededor de las 18:30.

Durante la jornada se habilitó el paseo de artesanos y el Belén viviente. Asimismo, se llevó a cabo la bendición y la respectiva misa. Cerca de las 21:00 se dio inicio al pesebre viviente para recibir al niño Jesús.

De acuerdo con el cronograma previsto, se espera que la bajada de los Reyes Magos por el cerro se produzca después de las 22:00. Posteriormente, se realizará la entrega de regalos a los niños y niñas presentes en el evento.

La concurrencia de público es masiva, favorecida por las condiciones climáticas de la noche. En cuanto a la logística, se informó que la urbanización del predio se desarrolla con normalidad, aunque se registraron algunas demoras en el tránsito debido al alto volumen de vehículos que arribaron a la localidad. No se reportaron incidentes de gravedad. (En Línea Noticias) En proceso.

