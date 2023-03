Anticipo / Formalizan la denuncia penal contra la Delegada Municipal de Recalde

Este viernes se le dio entrada formal a una denuncia penal contra la Delegada Municipal de Recalde a quien se la acusa de varios delitos en relación al hecho que conmovió a esa localidad cuando el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño le sacó los hijos a una mujer de aquella localidad.

Quien ahora denuncia a la Delegada Municipal de Recalde es una mujer que vive en esa localidad, e, madre de cuatro hijos, tres están con ella en la localidad y uno con el padre en Olavarría.

Débora, como se llama la mujer, acusa la la funcionaria municipal de haberla acusado falsamente de haber prostituido a su hija a cambio de mercadería.

De acuerdo con la información a la que accedió En Línea Noticias, la denuncia de Débora contra la Delegada Municipal de Recalde, Claudia Ricci ingresó en las últimas horas a la sede de la Fiscalía General y se descuenta que en las próximas horas será derivada a la Fiscalía de Delitos Especiales que dirige el doctor José Ignacio Calonje.

Débora, la denunciante, cuenta en su presentación que fue amenazada y que fue acusada de usar a su hija para la prostitución. En la denuncia se solicita que se cite a declarar a todos los funcionarios públicos involucrados y además a los docentes de la localidad.

En principio se pide que se investigue la presunta comisión de los siguientes delitos: «Amenazas agravadas», «Retención Indebida» y «Falta denuncia».

La denuncia alcanza también a una comerciante de aquella localidad.

«Lo que hoy debería pasar con la funcionaria pública es que se la separe de su cargo hasta que se investigue», dijo el abogado Sergio Roldán quien desde su estudio jurídico asesora a la Débora.

Días atrás en declaraciones a Claudia Bilbao, en el programa «Desayuno con Noticias, Débora dijo que después que le quitaran a sus hijas junto con su actual pareja se presentaron en el Servicio Local «por voluntad propia» y aseveró, «lo único que les preocupaba era por qué yo tenía a un abogado penalista»,

Según Débora le dijeron, «seguro que sos culpable por eso buscas a ese abogado».

La casa de Débora hace ya varias semanas atrás fue allanada producto de aquella denuncia que decía que ella prostituía a su hija. Al respecto contó Débora en la misma entrevista radial, «nosotros el sábado después del allanamiento fuimos a pedirle ayuda a la delegada, la delegada nos dijo que no nos iba a ayudar porque ella estaba en contra del abuso sexual de menores. Obviamente a todo el mundo le digo pero yo no soy culpable, le digo yo no tengo nada que ver con eso. Así y todo me dijo: pero yo estoy en contra el abuso, así que de mí no esperes nada, yo no te voy a apoyar. Entonces le digo: yo no te estoy pidiendo apoyo, pero ayúdame a conseguir un abogado a ver cómo soluciono esto, cómo hago para para llegar a mis hijas».

La información oficial sobre el allanamiento a la casa de Débora pocas horas después de conocida

Débora en la charla con Claudia Bilbao ya había señalado a la Delegada Municipal como responsable de la denuncia realizada contra ella. Y lo decía de esta manera, «nos acabamos de enterar que el número de la llamada de la denuncia fue el 499100, o sea que fue la delegada la que hizo esta falsa denuncia. Así que imagínate que ni siquiera le podemos pedir ayuda al referente del pueblo que hizo esta denuncia falsa».