Aparecen las lumbreras

Por: Carlos Paladino

En el País de las Lumbreras, ir de estupidez en estupidez, es un juego que motiva a los argentinos. En el revoltijo político actual se nos empiezan a mostrar de cuerpo entero cantidad de candidatos que van por nuestro voto. Una de las lumbreras que reaparece en el escenario, es el señor Florencio Randazzo un viejo militante peronista y después kirchnerista que el día 5 de marzo de 2013, expresó su pesar por Twitter ¡Hasta siempre, comandante! ¡Hugo Chávez Frías vive en el pueblo de la Patria Grande!, ex Ministro del Interior y de Transporte de la Nación. Ha reaparecido en el candelero a tiempo para anotarse en la carrera presidencial sin sorpresa; se sabía de su retorno porque, sin mediar compromiso escrito, así lo dejaban entrever ciertas pautas. Se presenta en sociedad luego de haberse afincado en la zona e Puerto Madero, en un cuartel desde donde despliega su estrategia para ver que aliados puede ir sumando a la campaña electoral. Es humilde, quiere empezar de abajo, con un cargo de diputado – tal vez no le dé para más – y extrañamente se ha vuelto crítico del gobierno, encarnado en el Presidente Fernández y en su amiga, la señora Cristina. Por supuesto; si no se aleja del kirchnerismo atávico, poca esperanza tiene de convencer a nuevos compañeros de ruta que avalen su proyecto; entonces, se distancia de los pésimos resultados que arroja la gestión peronista, kirchnerista, camporista y centra su mirada en lo mal que la están pasando los emprendedores, los autónomos, las pymes, los pequeños comercios, etc. Pone en su discurso cosas novedosas, como que los funcionarios debieran saber lo que es pagar sueldos, y otras versiones que busquen congraciarlo con la sociedad sufriente de su partido. La misma sociedad doliente que lo tuvo a él como funcionario. Quienes lo secundan acentúan que “el 73% de los pibes y pibas de Buenos Aires son pobres”, penurias, estrecheces que, al parecer fueron en aumento desde su salida en la última administración. Aunque. anda ocupando cargos importantes desde el año 1992. Busca dar consistencia a su andamiaje, con el apoyo del siempre bienvenido Roberto Lavagna, e incursiona en otras problemáticas del acervo social y cultural del país. Entró agitando el parche contra Cristina Kirchner y el diputado Massa por el incremento salarial a los legisladores; “Perdieron el sentido común o el corazón”, desparramó a los cuatro vientos. Linda maniobra de impacto, a no ser porque esa “pérdida de sentido común”, estuvo instalada en su tránsito por la administración pública, Florencio da a entender que estas barrabasadas comenzaron cuando él abandonó el gobierno.

Florencio “el flaco”, para sus amigos, puede decirse que ha mantenido una conducta más aplomada que la de Alberto Fernández. Durante su aislamiento de la vida pública, nunca fue un criticón de la señora Cristina; hasta ahora, cuando elige volver al fuero político. ¿Maniobra oportuna, estrategia previamente estudiada? Ya lo sabremos. La lealtad a Cristina Kirchner fue notoria en momentos en que jugaba por una aspiración mayor; fue clave: “Que nadie se confunda, Yo apoyo todas las decisiones que toma CFK. Ella conduce este proyecto del cual soy y seguiré siendo parte” Fuerte, ¿no? Como la cosa venía encarajinada para Florencio, se vio precisado a ampliar sus dichos y se despachó: “A los periodistas que tienen mala intención: nunca dije que CFK me impidió participar de las PASO. Pero competir contra Carlos Zannini significaba competir contra CFK. Repito, nunca haré nada que dañe a CFK. Solo tengo agradecimiento para con ella” Por las dudas recordemos el nombre del señor Carlos Zannini, maoísta por convicción vinculado a operaciones subversivas, vacunación VIP y demás yerbas. Florencio Randazzo no obstaculizaría el futuro de Carlos Zannini. Tal vez, y solo, talvez, ya estaba en ciernes el plan retorno de Florencio. Es mucho tiempo el que ha pasado aburrido haciendo vida normal de hombre civil, no se lo merece. Además, se cree una pieza vital en el armado y continuación de la renovada nación.

Hace unos días escuchamos un reportaje al Señor Randazzo cuyo contenido nada cambia en quien no desea decir algo importante que modifique la situación de los sufridos y desesperanzados ciudadanos. Propuestas; de ambigüedad a confusión, igual recurso al esgrimido por otros de igual o distinto palo doctrinario. Dos o tres palabras rectoras que hacen presumir en la continuidad de la cosa pública. Por ejemplo, dijo que hay que sacar a la Argentina del estancamiento de una vez por todas; de la pobreza; de la inseguridad; que hay que crear fuentes de trabajo; que tenemos que mejorar la educación; que la gente gana poco y de todo lo que puede hablarse en una charla de café. Por supuesto, que poniendo énfasis en los años de Macri. Perón; Isabel; Menem, Duhalde; Kirchner, Cristina; Fernández; trajeron la panacea al pueblo argentino. Pero, no importa, como él es bueno; dice que hay que mirar para adelante, no se puede volver al pasado. De sus expresiones no surgen intenciones de corregir lo malo actual. Esto se evidenció cuando se le pregunto cómo obraría ante los abusos del gremio de Hugo Moyano. ¿Qué respondió?… “Qué a él no le constan las cosas que se dicen de los Moyano” ¿Pero qué cosa? ¿Randazzo, con sus cuarenta años de militancia activa desconoce las presiones que ha venido ejerciendo Hugo Moyano sobre las fuerzas productivas del país, desde los años ’70; la riqueza personal acumulada, las apretadas a los empresarios, los cortes de rutas, la violencia? Por lo visto, y como no le consta, no piensa ni tirarle la oreja al camionero. Miremos para adelante. el pasado que quede como hasta ahora. ¡Dios nos libre y guarde si esta es la reserva moral del partido gobernante!

Hay una mejor manera de comprender este enredo y es, leyendo la carta de Randazzo a Cristina del 17 de julio de 2015. Los párrafos destacados dicen: “Querida Cristina…hasta hoy me he convertido en el Ministro del Interior y Transporte que más tiempo…en los últimos 60 años. Fuea través de Néstor que pude ver …Y fue a través tuyo que vi a una Presidenta con independencia y autonomía, independencia del poder económico y mediático que pretendieron y pretenden aún, condicionarte” Es bueno observar que le debe su operación en la compra de nuevos trenes. Sigue: …” puse el cuerpo y el alma. Lo hice durante el conflicto con el sector agropecuario…cuando nos tocó perder. … debemos garantizar las condiciones para nuestro propio relevo. Por este compromiso con vos y con el Proyecto es que pensé que la mejor manera de contribuir era participando de una elección primaria que pusiera de manifiesto la idea de continuar con todos y cada uno de los logros. Soy un hombre de palabra. …yo celebro la decisión de que sea Carlos Zannini quien se constituya en garantía de que nada de lo conquistado se perderá. Es un amigo en el que podemos confiar. ( Los subrayados son nuestros). Termina la carta del siguiente modo “Porque mi compromiso con vos, Cristina, es inquebrantable. …Seguiré defendiéndote a capa y espada. A continuación, dice que como les enseño Néstor no dejará sus convicciones en la puerta. “Te abrazo con el efecto y la lealtad de siempre!

¿Podemos imaginar en esta lumbrera, un político que viene patrióticamente, con todas sus ansias y amor filial en procura de mejorar a la Argentina o dejar la vida en el intento? Quizás estemos ante un Alberto Fernández perpetuado