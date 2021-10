Artista olavarriense es parte de «El último hereje» una película de Sergio Esquenazi

Intenso fin de año para la artista olavarriense María Inés Banegas – que además de presentar su primer libro – participó del rodaje de «El último hereje» una película de Sergio Esquenazi con Germán Palacios y Gloria Carra.

“El ultimo Hereje” sera un thriller que está previsto estrenarse en diciembre de este año con producción de Furia Films y es un proyecto que lleva mucho tiempo de desarrollo gracias al talento de Sergio Esquenazi.

La olavarriense María Inés Banegas contó a Radio Olavarría parte de su participación que la lleva a la pantalla grande.

En esa entrevista la olavarriense María Inés Banegas contó como llegó la propuesta «ellos vieron mi perfil en el Facebook y me convocaron por ahí. Me costó creerlo, se fue concretando y me empezaron a llamar de la producción y se fue concretando».

«Fueron dos días muy lindos de filmaciones», agregó Banegas.

«Esta es la última semana de rodaje y lo hice desde mi arte: hice de un personaje viviente y después hice de dos extras. Ellos quedaron muy conformes con mi trabajo y también como ellos me conocían y sabían quién era yo», agregó Banegas.

«Hay que esperar el estreno de la película y estoy muy feliz», sostuvo al tiempo que agregó «yo me siento feliz porque me hayan convocado por mi trabajo previo, no fui a un casting y directamente fui convocada para realizar un personaje. Eso es porque vieron mi trabajo en las redes y hace que la ciudad también trascienda».