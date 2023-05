Aylén Acevedo pide la libertad de su pareja, que está preso acusado de querer matarla

Los hechos sucedieron en una vivienda ubicada la calle 8 al 1600, el pasado 31 de marzo. La familia de Aylén, a la pocas horas de sucedidos los hechos, salió a clamar justicia y a pedir la detención de Sánchez a quien señalaron como el autor del ataque a la joven que tiene 20 años.

Primero, Aylén estuvo internada en el Hospital Municipal de Olavarría y completó su tratamiento fuera de nuestra ciudad, en un hospital de Monte Grande.

Meses después, la mujer decidió hablar y dar su versión de lo sucedido. En más de diez minutos de entrevista reiteró que Fabián Sánchez es inocente y pidió por su libertad. Aylén rompió el silencio ante los periodistas Claudia Bilbao (Radio M) y Jorge Scotton (En Línea Noticias).

Aylén consideró que lo que estaba diciendo era verdad y así lo afirmó a lo largo de toda la charla.

Lo primero que hizo fue contar lo que sucedió en aquella casa, aquel 31 de marzo: “él se había ido temprano al campo, porque iban a buscar chatarra, pero los paró la policía y se volvió. Yo era muy tóxica con él y me enojé porque no me contestaba los mensajes, cuando él llegó me puse mal y empezamos a discutir. Yo estaba enferma de los celos, porque son muy malos los celos. Lo empecé a bardear y lo amenacé con que me iba a prender fuego».

Recordando lo sucedido dijo, «fui hasta el auto, agarré el bidón de nafta y me rocié. Dejé el bidón en el mueble, me quise tranquilizar y me olvidé que me había rociado con nafta. Yo tenía un encendedor en la mano, apreté el encendedor y con la mínima chispa me prendí. Él me apagó con una frazada, fue lo primero que hizo”.

En ese momento, según el relato de Aylén, Fabián la subió al auto y la trasladó al hospital. Ella estaba consciente y recuerda muchos detalles de ese traslado. “Llegué al hospital, él paró el tránsito, me bajó del auto. Estaba mi amiga que me entró al Hospital. Lo único que yo le dije a ella era que me había explotado el bidón de nafta, lo dije por miedo. Por miedo de que me internen en Salud Mental, porque yo estuve internada en Salud Mental. Lo dije por ese miedo, lo primero que mi amiga pensó era que él me había prendido fuego”, expresó.

Ph: El auto de Sánchez en el que Aylén llegó al Hospital.

La joven estuvo en gravísimo estado de salud y durante semanas estuvo internada en terapia intensiva.

“Yo me desperté en Terapia, me desperté muy confusa y no sabía dónde estaba parada. Lo primero que me dijo mi familia es que había sido él, yo llegué a pensar que había sido él de tanto que me habían llenado la cabeza”, rememora.

Más adelante en la charla recordó lo primero que declaró en la causa, “cuando me pasaron a la sala me empecé a acordar de la situación, a mí me tomaron declaración estando en sala, y dije todo lo que me acordaba. Lo que declaré, que no me acordaba y por eso lo compliqué, es que yo no me acordaba si era él el que me había tirado el bidón de nafta o había sido yo”.

“Mi familia me había confundido tanto que yo le dije a la Fiscal que de esa parte no me acordaba, y que no iba a decir nada porque tenía dudas. Me ofreció hacer una segunda declaración”, dijo Aylén.

“Yo no me acordaba y en Terapia me dijeron que estaba quemada”, recordó la joven y agregó, “yo sentí el fuego poco tiempo, porque Fabián me apagó enseguida”.

La cerrada defensa a Fabián Sánchez

Aylén Acevedo usó el tramo final de la entrevista para ratificar su postura: para ella Fabián Sánchez es inocente.

«La Justicia está re mal, él está detenido por algo que no hizo. Me da bronca porque él me salvo la vida. Debe estar sufriendo y no me puedo comunicar con él porque la justicia no me deja”, indicó la joven quien más adelante aseguró, “yo lo único que quiero es que lo suelten a Fabián, lo tienen sufriendo como un hijo de puta. Él me salvo la vida, si no fuera por él yo estaría muerta. Quiero que la Justicia se ponga las pilas y lo suelten. Se está comiendo un garrón por salvarle la vida a una piba que no sabía dónde tenía la cabeza. Fabián es inocente, él no fue. Yo estoy bien de la cabeza y me acuerdo de todo: el me salvó la vida”.

Según Aylén quien más complicó judicialmente a Sánchez fue su amiga, a quien le reprochó: “ella mintió mucho. A mí me llegó el expediente. Ella realizó muchas declaraciones de cosas que yo le había dicho a ella y nada que ver”.

Si bien la primera parte de la investigación estuvo en manos de la fiscal María Paula Serrano, ahora la instrucción está en manos de la doctora Mariela Vicceconte, quien se encuentra subrogando la UFI N° 5 de Violencia Familiar y de Género.

Sobre los motivos que la llevaron a querer suicidarse sostuvo, “mi cabeza me llevo. Quizás yo estaba enferma de los celos, la cabeza se te da vuelta y no la podes manejar. No es la primera vez que intenté suicidarme, ya en varias ocasiones y Fabián me trataba de rescatar. Estuve mucho tiempo en tratamiento psicológico, estuve internada en una comunidad para las drogas, porque también me drogaba mucho”.

En los tramos finales de la charla dijo, “yo ahora estoy bien de la cabeza, está vez me pasé de la raya. Ya toqué fondo. Yo jugué con mi vida, y mi mente se fue para cualquier lado. Culpa de mis locuras, Fabián está preso. Está re mal la justicia, él no tendría que estar ahí adentro”.