Bolívar: Funcionario de Berni cuestionó al intendente Pisano y al Senador Bucca

Es por la falta en aquella ciudad de una dependencia de la Policía Científica.

En el marco de la conferencia de prensa realizada para anunciar la inscripción de aspirantes del Comando de Prevención Rural, el Director de Investigaciones Criminales del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires apuntó contra el intendente Marcos Pisano y contra el senador Eduardo “Bali” Bucca por la no creación de la sede pericial de Policía Científica.

En un robo reciente el damnificado dijo que no había realizado la denuncia porque la policía le había dicho que tenía que esperar 48 horas la llegada de los peritos de Policía Científica. Hace aproximadamente dos años anunciaste la creación en Bolívar de esta dependencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué no está creada aún?

-Lo que Marcos Pisano y el senador (Eduardo) Bucca impidieron fue que haya una sede de Policía Científica en Bolívar. Los peritos de Bolívar son de Bolívar, están nombrados y la sección pericial descentralizada está creada y están trabajando con la característica inusual y bastante incomprensible porque los peritos se levantan en Bolívar y viajan 100 kilómetros a Olavarría a trabajar, trabajan en la sede de Olavarría y sí hay un siniestro en Bolívar vienen y se vuelven a Olavarría porque es su lugar de trabajo. Es una cosa muy rara que lamentablemente marca en los tiempos de hoy que el Ejecutivo local no piensa en los vecinos de Bolívar, sino que piensa en rivalidades políticas para conmigo y con todo nuestro equipo de trabajo sin tener en cuenta al vecino.

¿Desde provincia que es ente superior, no pueden resolver para poner la base en Bolívar?

-Tanto provincia como nación son entes superiores en donde se gestionan los proyectos y los expedientes pero en realidad en realidad donde se decide en territorio, la máxima autoridad política del territorio es el intendente municipal, no hay ningún ministro ni de provincia ni de nación que pueda tomar la decisión por sobre el intendente. Sí el municipio dice sí se hace, así como puede acelerar una obra o traer algo puede frenar una obra.

En este caso frenaron algo que los vecinos de Bolívar necesitamos y en este caso se mezclan un montón de cosas que tienen que ver con el dolor de las familias ante la espera en el caso de una muerte traumática o en un robo. Son muchas cosas que lamentablemente la mala política, la política que no queremos ver, es la que hace retroceder a Bolívar en materia de sistema de seguridad pública. La mayoría de los municipios del interior quieren tener Policía Científica porque están pasando por lo mismo que nosotros y también quieren tener morgue y médicos. Nosotros tenemos todo y no funciona por un capricho político de Marcos Pisano que a esta altura lo lamentamos y llamamos a la reflexión del intendente de Bolívar para que pueda cumplir la función, porque la seguridad es un servicio público que la ejerce el Estado. Cualquier funcionario de cualquier partido político que traiga cosas para Bolívar debería poder hacerlo, debería estar bien visto y en este caso no es así y lo lamentamos porque tenemos mucha gente preparada que son peritos que quieren venir a trabajar a Bolívar y no pueden.

