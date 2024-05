Paro General de la CGT: “Desde diciembre a la fecha se han incrementado un 500% los despidos en Olavarría”

La CGT Regional Olavarría, por primera vez desde su normalización, llevó adelante una conferencia de prensa donde expresó el “apoyo total y absoluto” al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo a nivel nacional.

De la conferencia de prensa participaron gran parte de los gremios nucleados en la CGT Regional Olavarría. Los dirigentes que oficiaron de voceros fueron el Delegado Regional, Carlos Manzur y el titular del Sindicato de Luz y Fuerza, Eduardo Amaya.

Carlos Manzur, titular de ATSA y Delegado Regional de la CGT, expresó los motivos por los cuales Olavarría no puede estar ajena en este paro general: “nosotros creemos que en Olavarría no podemos ser ajenos. Venimos con un gobierno que nos ha mentido desde el primer día. Se nos habló de paritarias libres, se nos habló de que no iba a haber topes, donde nuestros adultos mayores iban a estar mejor, donde la educación iba a tener crecimiento y lo único que vemos es achatamiento en todos los rubros. Sobre todo en la clase media que justamente es la clase que nos toca representar que es la clase de los trabajadores.”

Para hablar de la magnitud de la medida de fuerza, Carlos Manzur hizo mención a un caso puntual y graficó una situación en la que están gran parte de las familias olavarrienses. “Acabo de retirar a mi hijo del Colegio hace una hora donde vi un cartelito que mañana hay paro. Creo que el acatamiento va a ser muy importante”, dijo el Delegado Regional sin mencionar a qué establecimiento educativo hacía referencia.

El dirigente sindical fue categórico: “creemos que la situación cada día va peor.”

Además de hablar sobre el paro, durante el desarrollo de la conferencia de prensa se analizó la realidad actual no sólo en el país sino también en Olavarría.

Carlos Manzur reveló un número más que alarmante respecto de los despidos que se han venido registrando en Olavarría desde la asunción de Javier Gerardo Milei a la fecha. En este sentido, el Delegado Regional de la CGT dijo: “desde diciembre a la fecha se ha incrementado en un 500% los despidos en Olavarría. Si en diciembre había 10 telegramas, en mayo ya hay 50 ó 60.” Sobre estos despidos, Carlos Manzur detalló los sectores de la economía donde se registran: “servicio doméstico arranca en primer lugar, después tenemos la construcción, tenemos Sanidad, tenemos SMATA. En prácticamente todos los gremios hay despidos.”

En materia de paritarias, Manzur reconoció que las mismas están en marcha aunque dejó en claro que muchas veces no son homologadas y afirmó: “Eso los patrones se lo toman muy a pecho y aprovechan la oportunidad para decir, bueno, el Ministerio no lo avala, por lo tanto nosotros no nos pagamos”, dijo Manzur.

Carlos Amaya, titular de Luz y Fuerza, coincidió con Manzur en que el paro nacional tendrá una gran adhesión y afirmó: “al Gobierno hoy lo que menos le interesa y le preocupa es la situación de los trabajadores, esto está demasiado claro.”

Amaya para graficar el impacto de las decisiones del gobierno nacional en la vida diaria de los trabajadores habló de la cuestión energética en días que comienzan a llegar abultadas facturas de luz.